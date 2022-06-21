https://arabic.sputniknews.com/20220621/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-وفاة-أحد-مواطنيها-في-أوكرانيا-1063996293.html
الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة أحد مواطنيها في أوكرانيا
الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة أحد مواطنيها في أوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية في أوكرانيا وفاة المواطن الأمريكي ستيفن زابلسكي وكررت نداءها لمواطنيها بعدم السفر إلى هذا البلد. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:05+0000
2022-06-21T15:05+0000
2022-06-21T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا تأكيد وفاة المواطن الأمريكي ستيفن زابلسكي في أوكرانيا. اتصلنا بأسرته وقدمنا كل الدعم القنصلي الممكن".وأضاف المتحدث أنه احتراما للأسرة، لن تكشف وزارة الخارجية عن مزيد من التفاصيل عما حدث.أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الاثنين، بمقتل المواطن الأمريكي، ستيفن زابيلسكي، في الأعمال القتالية في أوكرانيا.ونقلت الصحيفة عن نعي منشور في صحيفة محلية في مدينة كان حيث كان يعيش زابيلسكي أن النعي كتبه أقرباء الأمريكي المقتول، مضيفة أن المعلومات بشأن مقتله أكدتها وزارة الخارجية الأمريكية. وأوضحت: "بهذه الصورة قتل مواطن أمريكي ثان على الأقل في هذه الحرب".ودققت الصحيفة أن الأمريكي زابيلسكي (52 عاما) منحدر من ولاية نيويورك وقتل في 15 مايو الماضي أثناء الأعمال القتالية في ضواحي قرية دوروجنيانكا. وفي المنزل ترك الرجل زوجة و5 أطفال بالتبني.وذكرت الصحيفة أن الأمريكي الأول المقتول في أوكرانيا هو ويلي جوزيف كينسل الذي انتشرت معلومات حول مصرعه في بداية يونيو الماضي.وأعلنت صحيفة "Telegraph" البريطانية، سابقا، أن العسكريين الروس ألقوا في ضواحي مدينة خاركوف، القبض على مرتزقين أمريكييين كانا يحاربان إلى جانب كييف. وأضافت أن الأمريكيين ألكسندر دريوكي (39 عاما) وإندي هيوين (27 عاما) هما أول أمريكيين ألقى العسكريون الروس القبض عليهما. من جهتها أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تتوفر لديها معلومات غير مؤكدة حول أسر الأمريكيين الاثنين وهي تقوم حاليا بتحديد مصيرهما بالتعاون مع أسرتيهما والسلطات الأوكرانية والصليب الأحمر.يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قال، أمس الاثنين، إن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا متورطون في أنشطة غير مشروعة ويجب محاسبتهم على الجرائم.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/بيسكوف-المرتزقة-الأمريكيون-المحتجزون-في-أوكرانيا-لا-يخضعون-لاتفاقية-جنيف-ويجب-محاسبتهم---1063932825.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة أحد مواطنيها في أوكرانيا
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أكدت وزارة الخارجية في أوكرانيا وفاة المواطن الأمريكي ستيفن زابلسكي وكررت نداءها لمواطنيها بعدم السفر إلى هذا البلد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا تأكيد وفاة المواطن الأمريكي ستيفن زابلسكي في أوكرانيا. اتصلنا بأسرته وقدمنا كل الدعم القنصلي الممكن".
وأضاف المتحدث أنه احتراما للأسرة، لن تكشف وزارة الخارجية عن مزيد من التفاصيل عما حدث.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الاثنين، بمقتل المواطن الأمريكي، ستيفن زابيلسكي، في الأعمال القتالية في أوكرانيا
.
ونقلت الصحيفة عن نعي منشور في صحيفة محلية في مدينة كان حيث كان يعيش زابيلسكي أن النعي كتبه أقرباء الأمريكي المقتول، مضيفة أن المعلومات بشأن مقتله أكدتها وزارة الخارجية الأمريكية. وأوضحت: "بهذه الصورة قتل مواطن أمريكي ثان على الأقل في هذه الحرب".
ودققت الصحيفة أن الأمريكي زابيلسكي (52 عاما) منحدر من ولاية نيويورك وقتل في 15 مايو الماضي أثناء الأعمال القتالية في ضواحي قرية دوروجنيانكا. وفي المنزل ترك الرجل زوجة و5 أطفال بالتبني.
وذكرت الصحيفة أن الأمريكي الأول المقتول في أوكرانيا هو ويلي جوزيف كينسل الذي انتشرت معلومات حول مصرعه في بداية يونيو الماضي.
وأعلنت صحيفة "Telegraph" البريطانية، سابقا، أن العسكريين الروس ألقوا في ضواحي مدينة خاركوف، القبض على مرتزقين أمريكييين كانا يحاربان إلى جانب كييف
. وأضافت أن الأمريكيين ألكسندر دريوكي (39 عاما) وإندي هيوين (27 عاما) هما أول أمريكيين ألقى العسكريون الروس القبض عليهما. من جهتها أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تتوفر لديها معلومات غير مؤكدة حول أسر الأمريكيين الاثنين وهي تقوم حاليا بتحديد مصيرهما بالتعاون مع أسرتيهما والسلطات الأوكرانية والصليب الأحمر.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قال، أمس الاثنين، إن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا متورطون في أنشطة غير مشروعة ويجب محاسبتهم على الجرائم.