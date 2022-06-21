https://arabic.sputniknews.com/20220621/مجلس-الأمن-الدولي-يجتمع-لمناقشة-الحفاظ-على-السلام-والأمن-في-أوكرانيا-1063994382.html
مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا
مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:25+0000
2022-06-21T14:25+0000
2022-06-21T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102038/77/1020387777_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_240dbc63e9fb24034b1246c3e9bf80a9.jpg
فيما يلي البث المباشر لوقائع جلسة اليوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102038/77/1020387777_363:0:5483:3840_1920x0_80_0_0_49b964657768b03c324006ca98e899e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا
14:25 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا.
فيما يلي البث المباشر لوقائع جلسة اليوم.