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مقتل جنديين سوريين في هجوم إرهابي جديد على نقطة تابعة للجيش السوري جنوبي الرقة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مجلس-الأمن-الدولي-يجتمع-لمناقشة-الحفاظ-على-السلام-والأمن-في-أوكرانيا-1063994382.html
مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا
مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:25+0000
2022-06-21T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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فيما يلي البث المباشر لوقائع جلسة اليوم.
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العالم

مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا

14:25 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 21.06.2022)
© AFP 2022مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022
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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا.
فيما يلي البث المباشر لوقائع جلسة اليوم.
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