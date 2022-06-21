https://arabic.sputniknews.com/20220621/محطة-الفضاء-الروسية-نبحث-عواقب-فشل-المركبة-الفضائية-الأمريكية-في-مهمتها-الأخيرة-بالمحطة-الدولية-1063966280.html

محطة الفضاء الروسية: نبحث عواقب فشل المركبة الفضائية الأمريكية في مهمتها الأخيرة بالمحطة الدولية

محطة الفضاء الروسية: نبحث عواقب فشل المركبة الفضائية الأمريكية في مهمتها الأخيرة بالمحطة الدولية

أكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" أنها تبحث في عواقب فشل المركبة الفضائية الأمريكية في مهمتها الأخيرة، وهي ضبط مدار محطة الفضاء الدولية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T10:41+0000

2022-06-21T10:41+0000

2022-06-21T10:41+0000

محطة الفضاء الروسية

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لشركة روسكوزموس، اليوم الثلاثاء، فإن وكالة الفضاء الروسية تحاول البحث في الموقف الذي نشأ بسبب فشل سفينة الفضاء الأمريكية للشحن "Cygnus NG-17" في ضبط مدار محطة الفضاء الدولية (ISS) لأن "ناسا" غير متأكدة ما تسبب في ذلك، مؤكدا: "نحن نتعامل مع الموقف، المدار لا يزال بحاجة إلى الرفع".وأمس الاثنين، كان من المقرر أن تقوم المركبة الفضائية الأمريكية "Cygnus NG-17"، وهيمن إنتاج شركة Northrop" Grumman" بأداء أول عملية إعادة دعم تشغيلي على محطة الفضاء الدولية، لكن ما تم هو فشل المناورة المخطط لها بعد 5 ثوانٍ فقط لأسباب غير معروفة.كان من المقرر أصلاً إطلاق محطة الفضاء الدولية (ريبوست) يوم السبت الماضي، لكن تأخرت بعد أن رست المركبة الفضائية الروسية "بروغرس إم إس -18"، في المختبر الذي يدور في المدار، في إعادة تعزيز مدتها 4.5 دقيقة، يوم الخميس.وتم تكليف المركبة الفضائية الأمريكية بتصحيح مدار محطة الفضاء الدولية لأول مرة منذ عام 2011، ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ جميع مناورات إعادة التعزيز بواسطة المركبات الفضائية الروسية "بروغرس" أو المحركات المثبتة على الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.

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محطة الفضاء الروسية