اجتماع رباعي يضم روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول لبحث حل أزمة الحبوب
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن وزارة الدفاع الروسية ستعقد مباحثات مع تركيا بشأن إنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية.
وأفادت وسائل إعلام تركية بانعقاد "اجتماع رباعي" لممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا الأسبوع المقبل في إسطنبول، لبحث آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وتجري الأمم المتحدة مفاوضات منذ أسابيع مع موسكو وكييف وأنقرة التي ستوفر ضمانة عسكرية لاستخدام البحر الأسود من جانب سفن مدنية، للتوصل إلى اتفاق يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا وعودة الأسمدة المنتجة في روسيا إلى السوق الدولية، لكن لم تفض المحادثات إلى اتفاق بعد.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال يوسف كاتب أوغلو، المحلل السياسي التركي، إن هناك تسارعا وتفاهما كبيرا بين اللقاءات الثنائية التركية الروسية، وحقيقة الأمر أن موضوع أزمة الحبوب الآن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الحل وليتم إنهاء الخلافات واختلاف وجهات النظر فيه.
وأضاف أوغلو أنه سيتم قريبا خلال عشرة أيام تحديد وتعيين تاريخ اللقاء الرباعي الذي سيضم تركيا روسيا أوكرانيا بإشراف أممي وسيكون مقره إسطنبول ومتوقع حضور الأمين العام للأمم المتحدة وبالتالي سيحضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسيعطى أهمية قصوى بما يتعلق بالضمانات أو نقاط التفتيش الآمنة واشتراط إزالة الألغام .
حماس تقرر استئناف علاقاتها مع سوريا بعد انقطاع عشرة أعوام
أعلن مسؤول في حركة حماس، أن العلاقات بين الحركة وسوريا في "طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه" بعد قطيعة استمرت عشرة أعوام.
وقال مسؤول رفيع في الحركة، لم يكشف عن هويته، إن الاتصالات مع سوريا في تحسن وفي طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه، مشيرا إلى زيارات عديدة قام بها قادة حماس إلى سوريا.
وكانت حماس متحالفة مع القيادة السورية، إلا أن مسؤوليها أعلنوا بعد فترة من اندلاع الأزمة السورية وقوفهم إلى جانب المعارضة.
وأعقب ذلك انتقال قياديي الحركة من دمشق حيث استقروا لسنوات طويلة، بالدوحة واسطنبول، وبينهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي نقل عام 2012 إقامته من دمشق إلى الدوحة.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال أشرف العجرمي المحلل السياسي الفلسطيني إن "الوضع في فلسطين لن يتأثر كثيرا بعودة العلاقات بين سوريا وحركة حماس. في الواقع هناك علاقة تربط قيادة منظمة التحرير والرئيس محمود عباس بسوريا طوال وقت الأزمة وكان الموقف الفلسطيني الرسمي هو عدم التدخل في الشأن السوري وظل الوضع على هذا النسق".
وأضاف العجرمي أنه بالتالي لن تؤثر عودة علاقات حماس مع سوريا في أي مجال للعلاقات القائمة مع الأطراف الأخرى، أو حتى على العلاقات السورية بشكل مختلف في هذا الاتجاه الرسمي ولكن ربما يؤثر ذلك في ناحية التنسيق بين حماس وحزب الله والمحور الإيراني فيما يتعلق بالانطلاق من الأراضي السورية.
البرلمان التركي يوافق على طلب أردوغان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا
صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهام القوات العسكرية التركية العاملة في ليبيا لمدة 18 عشر شهراً إضافياً اعتبارا من 2 تموز/يوليو القادم.
يذكر أنه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع الرئيس السابق للمجلس الرئاسي لـ "حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا، فايز السراج.
وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
يأتي القرار التركي في ظل الانقسام المستمر في ليبيا بين حكومتين في الشرق وأخرى في الغرب بينما تستمر حالة العجز عن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بسبب الخلافات حول القواعد الدستورية لتنظيم الانتخابات.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال المحلل السياسي الليبي سامي الأطرش إنه بالفعل ما حدث له علاقة بالزيارات الأخيرة التي كانت من قبل مدنيين على رأسهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية أو من العسكريين، ويبدو أن هذا يأتي في سياق التجهيز لاعتماد الحكومة التركية لتمديد هذه الاتفاقية والنتيجة التي تمت كانت نتيجة لهذه الزيارات بالفعل.
وأضاف الأطرش أن مثل هذا التمديد بالتأكيد إصرار على اتفاقية التفاهم المعقودة بين الدولتين ليبيا وتركيا واستمراريتها، وهو استمرار يصب في ناحية تركيا التي مازالت تريد أن يكون لها تواجد في ليبيا حتى تضمن مصالحها الاقتصادية في شرق البلاد وما يتعلق بشرق المتوسط.