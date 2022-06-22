https://arabic.sputniknews.com/20220622/اجتماع-رباعي-يضم-روسيا-وأوكرانيا-والأمم-المتحدة-وتركيا-في-إسطنبول-لبحث-حل-أزمة-الحبوب-1064052234.html

اجتماع رباعي يضم روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول لبحث حل أزمة الحبوب

اجتماع رباعي يضم روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول لبحث حل أزمة الحبوب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن وزارة الدفاع الروسية ستعقد مباحثات مع تركيا بشأن إنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T14:30+0000

2022-06-22T14:30+0000

2022-06-22T14:30+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064051975_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_2130a1a0b2ea6ad3e0ea5e036fad0ce3.png

22~6 Sputnik World اجتماع رباعي يضم روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول لبحث حل أزمة الحبوب

وأفادت وسائل إعلام تركية بانعقاد "اجتماع رباعي" لممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا الأسبوع المقبل في إسطنبول، لبحث آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.وتجري الأمم المتحدة مفاوضات منذ أسابيع مع موسكو وكييف وأنقرة التي ستوفر ضمانة عسكرية لاستخدام البحر الأسود من جانب سفن مدنية، للتوصل إلى اتفاق يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا وعودة الأسمدة المنتجة في روسيا إلى السوق الدولية، لكن لم تفض المحادثات إلى اتفاق بعد.وأضاف أوغلو أنه سيتم قريبا خلال عشرة أيام تحديد وتعيين تاريخ اللقاء الرباعي الذي سيضم تركيا روسيا أوكرانيا بإشراف أممي وسيكون مقره إسطنبول ومتوقع حضور الأمين العام للأمم المتحدة وبالتالي سيحضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسيعطى أهمية قصوى بما يتعلق بالضمانات أو نقاط التفتيش الآمنة واشتراط إزالة الألغام .حماس تقرر استئناف علاقاتها مع سوريا بعد انقطاع عشرة أعوامأعلن مسؤول في حركة حماس، أن العلاقات بين الحركة وسوريا في "طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه" بعد قطيعة استمرت عشرة أعوام.وكانت حماس متحالفة مع القيادة السورية، إلا أن مسؤوليها أعلنوا بعد فترة من اندلاع الأزمة السورية وقوفهم إلى جانب المعارضة.وأعقب ذلك انتقال قياديي الحركة من دمشق حيث استقروا لسنوات طويلة، بالدوحة واسطنبول، وبينهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي نقل عام 2012 إقامته من دمشق إلى الدوحة.وأضاف العجرمي أنه بالتالي لن تؤثر عودة علاقات حماس مع سوريا في أي مجال للعلاقات القائمة مع الأطراف الأخرى، أو حتى على العلاقات السورية بشكل مختلف في هذا الاتجاه الرسمي ولكن ربما يؤثر ذلك في ناحية التنسيق بين حماس وحزب الله والمحور الإيراني فيما يتعلق بالانطلاق من الأراضي السورية.البرلمان التركي يوافق على طلب أردوغان تمديد مهام القوات التركية في ليبياصادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهام القوات العسكرية التركية العاملة في ليبيا لمدة 18 عشر شهراً إضافياً اعتبارا من 2 تموز/يوليو القادم.وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.يأتي القرار التركي في ظل الانقسام المستمر في ليبيا بين حكومتين في الشرق وأخرى في الغرب بينما تستمر حالة العجز عن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بسبب الخلافات حول القواعد الدستورية لتنظيم الانتخابات.وأضاف الأطرش أن مثل هذا التمديد بالتأكيد إصرار على اتفاقية التفاهم المعقودة بين الدولتين ليبيا وتركيا واستمراريتها، وهو استمرار يصب في ناحية تركيا التي مازالت تريد أن يكون لها تواجد في ليبيا حتى تضمن مصالحها الاقتصادية في شرق البلاد وما يتعلق بشرق المتوسط.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио