https://arabic.sputniknews.com/20220622/الجيش-اليمني-يعلن-صد-هجوم-لجماعة-أنصار-الله-في-محافظة-تعز-1064016184.html

الجيش اليمني يعلن صد هجوم لجماعة "أنصار الله" في محافظة تعز

الجيش اليمني يعلن صد هجوم لجماعة "أنصار الله" في محافظة تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في ظل هدنة الأمم... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T00:54+0000

2022-06-22T00:54+0000

2022-06-22T00:54+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز عبر صفحته على فيسبوك، أن "الجيش الوطني صد هجوماً للحوثيين على جبل الأحطوب في مديرية جبل حبشي غرب تعز".يأتي ذلك غداة اتهام الجيش اليمني، جماعة الحوثيين، بارتكاب 79 خرقاً للهدنة في محافظات الحديدة ومأرب وتعز وحجّة والجوف، يوم الاثنين الماضي، مؤكداً أنها أدت إلى إصابة ثلاثة من جنوده.في حين أعلنت جماعة الحوثيين، عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، رصد 118 خرقاً للتحالف العربي بقيادة السعودية والجيش اليمني، في محافظات: مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود "الحدود اليمنية - السعودية"، تنوعت بين تحليق الطيران الحربي نوع "أباتشي"، وعمليات قصف صاروخي ومدفعي واستحداث تحصينات.وفي الثاني من حزيران/يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/القوات-اليمنية-المشتركة-تعلن-إسقاط-طائرة-هجومية-لـ-أنصار-الله-في-أجواء-محافظة-تعز-1063921464.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله