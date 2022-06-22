https://arabic.sputniknews.com/20220622/بيان-سعودي-تركي-مشترك-البلدان-عازمتان-على-بدء-مرحلة-جديدة-من-التعاون-1064063828.html
بيان سعودي تركي مشترك: البلدان عازمان على بدء مرحلة جديدة من التعاون
بيان سعودي تركي مشترك: البلدان عازمان على بدء مرحلة جديدة من التعاون
أكدت السعودية وتركيا، اليوم الأربعاء، عزمهما المتبادل على بدء مرحلة جديدة من التعاون، وذلك بالتزامن مع زيارة لولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T17:52+0000
2022-06-22T17:52+0000
2022-06-22T18:01+0000
السعودية
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وقال البيان إن البلدين بحثا تسهيل حركة التجارة بينهما، لافتا إلى أن تركيا دعت صناديق الاستثمار السعودية للاستثمار في شركات تركية جديدة خلال محادثات بين البلدينوأكدت تركيا والسعودية عزمهما على فترة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية خلال المحادثات في أنقرة حيث يهدف البلدان إلى التطبيع الكامل للعلاقات التي انقطعت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على ما نقلت "رويترز".وفي بيان مشترك عقب المحادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال البلدان إنهما ناقشا تحسين العلاقات والاستثمار في قطاعات من الطاقة إلى الدفاع وغيرها.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم
بيان سعودي تركي مشترك: البلدان عازمان على بدء مرحلة جديدة من التعاون
17:52 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 18:01 GMT 22.06.2022) تابعنا عبر
أكدت السعودية وتركيا، اليوم الأربعاء، عزمهما المتبادل على بدء مرحلة جديدة من التعاون، وذلك بالتزامن مع زيارة لولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا.
وقال البيان إن البلدين بحثا تسهيل حركة التجارة بينهما، لافتا إلى أن تركيا دعت صناديق الاستثمار السعودية للاستثمار في شركات تركية جديدة خلال محادثات بين البلدين
وأكدت تركيا والسعودية عزمهما على فترة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية خلال المحادثات في أنقرة حيث يهدف البلدان إلى التطبيع الكامل للعلاقات التي انقطعت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على ما نقلت "رويترز".
وفي بيان مشترك عقب المحادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال البلدان إنهما ناقشا تحسين العلاقات والاستثمار في قطاعات من الطاقة إلى الدفاع وغيرها.