https://arabic.sputniknews.com/20220622/أردوغان-يستقبل-ولي-العهد-السعودي-في-أول-زيارة-له-إلى-تركيا-1064052134.html

أردوغان يستقبل ولي العهد السعودي في أول زيارة له إلى تركيا

أردوغان يستقبل ولي العهد السعودي في أول زيارة له إلى تركيا

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يجري أول زيارة رسمية له إلى تركيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وحسب الرئاسة التركية، جرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي في أنقرة، حيث تعد الزيارة هي الأولى لابن سلمان، منذ توليه منصب ولي العهد.وتأتي رحلة ابن سلمان إلى تركيا بعد زيارة مماثلة أجراها أردوغان إلى السعودية، في خطوة لتحسين العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترا عقب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.ومن المقرر أن يعقد الأمير السعودي مباحثات مع الرئيس التركي، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدأ جولته مساء الاثنين الماضي، من مصر، ثم توجه أمس الثلاثاء إلى الأردن، ويختتمها اليوم الأربعاء بتركيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/ملك-الأردن-السعودية-بقيادة-الملك-سلمان-ستبقى-سندا-للأمتين-العربية-والإسلامية-1064046770.html

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