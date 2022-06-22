https://arabic.sputniknews.com/20220622/حماس-تدعو-إلى-تشكيل-حالة-ردع-للاحتلال-في-ظل-التفكك-الإسرائيلي-1064026976.html

"حماس" تدعو إلى تشكيل حالة "ردع للاحتلال" في ظل "التفكك الإسرائيلي"

"حماس" تدعو إلى تشكيل حالة "ردع للاحتلال" في ظل "التفكك الإسرائيلي"

دعت حركة حماس، إلى "خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكا وتأثيرا في معادلة الصراع مع العدو، وتشكيل حالة ردع مستمرة لدى الاحتلال تمنعه من التمدد وتحقيق أي من... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T09:16+0000

2022-06-22T09:16+0000

2022-06-22T09:16+0000

حركة حماس

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وأوضح الناطق باسم حماس فوزي برهوم، أن "هذا يتطلب الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة، ترتكز إلى استراتيجية عمل وطني مقاوم بكل أدوات وأشكال المقاومة، والاستمرار في تعظيم الفعل المقاوم في كل ساحات الوطن لانتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني".وتابع برهوم، في تصريحات صحفية: "بالتوازي مع ذلك يجب تكثيف الحراك الدبلوماسي والشعبي لاستنهاض الأمة بكافة مستوياتها لدعم وإسناد شعبنا ومقاومته الباسلة".وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، علقت أمس الثلاثاء، على طرح اقتراح لحل الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل، وتولي وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة الحكومة في فترة الانتخابات.وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إن "انهيار حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت دليل على هشاشة وضعف الكيان الصهيوني وبنيانه الداخلي".وأضاف برهوم، ردا على سؤال لوكالة "شهاب" للأنباء، أن "سقوط حكومة الاحتلال هو إحدى تجليات صمود شعبنا، وقدرة المقاومة على إرباك هذه الحكومة وكسر إرادتها ومنعها من تحقيق أي من أهدافها".واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كاف لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على "تويتر"، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.من جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "الهدف من الانتخابات القادمة هو منع رئيس حكومة السابقة بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن "عدم مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة".وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت، على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/بينيت-ولابيد-يعلنان-قرارهما-حل-الكنيست-الإسرائيلي-رغم-الجهود-الكبيرة-لإبقاء-الحكومة-1063932532.html

https://arabic.sputniknews.com/20220619/بينيت-الحكومة-الإسرائيلية-غيرت-سياستها-تجاه-حماس-1063850665.html

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