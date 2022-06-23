https://arabic.sputniknews.com/20220623/توافق-بين-الحكومة-الأردنية-وشركات-الاتصالات-على-بنود-اتفاقية-ترخيص-خدمات-الجيل-الخامس-1064094766.html
توافق بين الحكومة الأردنية وشركات الاتصالات على بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس
توافق بين الحكومة الأردنية وشركات الاتصالات على بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في الأردن، بسام السرحان، توافق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات الثلاث العاملة في السوق المحلي على... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T11:57+0000
2022-06-23T11:57+0000
2022-06-23T11:57+0000
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وأشار السرحان إلى أن التوافق جاء بعد اجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية، بحسب موقع صحيفة "الدستور" الأردنية.ولفت إلى أن "الاجتماعات شملت نقاشا للتفاصيل الفنية كافة المتعلقة بالخدمة بما يضمن ترخيصها بالشكل الأمثل المطلوب؛ إضافة لمناقشة بنود أخرى".ورجح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الإعلان قريبا عن تفاصيل الاتفاقية دون الإعلان عن موعد محدد لذلك.وأوضح أن "خدمات الجيل الخامس تدعم معظم الخدمات والتطبيقات الحديثة مثل خدمات المحتوى وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج إلى تقنية سريعة ومنافسة".وأكد أن ذلك "يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتسهم في توفير فرص العمل المختلفة والوظائف المستحدثة ودخول شركات مساندة للسوق الأردني الواعد".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات.وأوضح الخصاونة وقتها أن "الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحليَّة من تأسيس البنية التحتيَّة لخدمات الجيل الخامس 5G".وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت الهيئة أنها ستبدأ في منح التراخيص اللازمة للشركات المشغلة لشبكات الجيل الخامس (5G) للاتصالات في فترة تتراوح بين 16 إلى 18 شهرا.وأوضحت وقتها أنها تدرس حاليا مع شركات الاتصالات الجوانب الفنية والتنظيمية لإطلاق خدمات الجيل الخامس على أكمل وجه.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجيل الخامس, تكنولوجيا
توافق بين الحكومة الأردنية وشركات الاتصالات على بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس
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أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في الأردن، بسام السرحان، توافق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات الثلاث العاملة في السوق المحلي على تفاصيل بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس.
وأشار السرحان إلى أن التوافق جاء بعد اجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية، بحسب موقع صحيفة "الدستور
" الأردنية.
ولفت إلى أن "الاجتماعات شملت نقاشا للتفاصيل الفنية كافة المتعلقة بالخدمة بما يضمن ترخيصها بالشكل الأمثل المطلوب؛ إضافة لمناقشة بنود أخرى".
ورجح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الإعلان قريبا عن تفاصيل الاتفاقية دون الإعلان عن موعد محدد لذلك.
وسبق وصرح السرحان بأن إطلاق خدمات الجيل الخامس "ليس ترفا، بل حاجة ماسة وركيزة أساسية للتحول الرقمي والذي أصبح سمة أساسية من سمات التطور التكنولوجي المستقبلي".
وأوضح أن "خدمات الجيل الخامس تدعم معظم الخدمات والتطبيقات الحديثة مثل خدمات المحتوى وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج إلى تقنية سريعة ومنافسة".
وأكد أن ذلك "يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتسهم في توفير فرص العمل
المختلفة والوظائف المستحدثة ودخول شركات مساندة للسوق الأردني الواعد".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات.
وأوضح الخصاونة وقتها أن "الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحليَّة من تأسيس البنية التحتيَّة لخدمات الجيل الخامس 5G".
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت الهيئة أنها ستبدأ في منح التراخيص
اللازمة للشركات المشغلة لشبكات الجيل الخامس (5G) للاتصالات في فترة تتراوح بين 16 إلى 18 شهرا.
وأوضحت وقتها أنها تدرس حاليا مع شركات الاتصالات الجوانب الفنية والتنظيمية لإطلاق خدمات الجيل الخامس على أكمل وجه.