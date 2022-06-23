https://arabic.sputniknews.com/20220623/مقتل-6-أشخاص-في-تحطم-مروحية-أمريكية-1064084097.html
مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية
مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية
لقي 6 أشخاص مصرعهم في تحطم مروحية بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما أشارت تقارير إلى وجود ظروف جوية سيئة خلال وقوع الحادث. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T09:43+0000
2022-06-23T09:43+0000
2022-06-23T09:43+0000
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وتحطمت المروحية، الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.ولفتت الشبكة إلى أن المروحية التي تحطمت من طراز "يو إتش - 1 بي"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في ولاية غرب فيرجينيا الأمريكية.ورغم عدم تحديد سبب واضح لتحطم المروحية، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أنه تم رصد حدوث عاصفة رعدية في ذات الوقت الذي وقع فيه الحادث.ولفتت الشبكة إلى توجه فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، بينما يتم فتح تحقيق للتعرف على ملابساته.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/العثور-على-5-جثث-لضحايا-تحطم-مروحية-شمالي-إيطاليا-1063429140.html
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مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية
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لقي 6 أشخاص مصرعهم في تحطم مروحية بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما أشارت تقارير إلى وجود ظروف جوية سيئة خلال وقوع الحادث.
وتحطمت المروحية، الأربعاء، حسبما ذكرت
شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.
ولفتت الشبكة إلى أن المروحية التي تحطمت
من طراز "يو إتش - 1 بي"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في ولاية غرب فيرجينيا الأمريكية.
ورغم عدم تحديد سبب واضح لتحطم المروحية
، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أنه تم رصد حدوث عاصفة رعدية في ذات الوقت الذي وقع فيه الحادث.
ولفتت الشبكة إلى توجه فرق الطوارئ إلى موقع الحادث
، بينما يتم فتح تحقيق للتعرف على ملابساته.