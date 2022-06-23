عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220623/واشنطن-ترحب-باتفاق-توريد-الغاز-بين-مصر-ولبنان--1064071481.html
واشنطن ترحب باتفاق توريد الغاز بين مصر ولبنان
واشنطن ترحب باتفاق توريد الغاز بين مصر ولبنان
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، بالاتفاق الموقع بين مصر ولبنان بشأن الغاز والذي بدوره سيخفف أزمة الطاقة في لبنان. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T03:23+0000
2022-06-23T03:23+0000
لبنان
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1063984205_0:106:3073:1834_1920x0_80_0_0_984c89cda7d26b8e00f6e88afd8b2b80.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تغريدة، إن واشنطن ترحب بتوقيع الاتفاق بين مصر ولبنان لتخفيف أزمة الطاقة في لدى البلد الأخير.واعتبر برايس أن تلك الخطوة مهمة نحو تعاون إقليمي لدعم الشعب اللبناني، لافتا إلى تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع البنك الدولي من أجل مراجعة التفاصيل حول الاتفاق.وأعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الثلاثاء الماضي، توقيع الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر الأراضي السورية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيؤمن عند تنفيذه تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان وبأفضل تكلفة.وتتضمن الاتفاقية نقل 650 مليون متر مكعب من الغاز المصري سنويا إلى لبنان عبر الأراضي السورية.وتأجل توقيع الاتفاقية أكثر من مرة بسبب عدم حصول مصر على الضمانات الكافية من الولايات المتحدة، حتى لا تتعرض للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" للعقوبات.ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا"، الذي تفرضه الولايات المتحدة، ويعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر"، حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو 2020؛ ويهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية على الحكومة السورية.كانت السلطات اللبنانية قد أعلنت منتصف شباط/فبراير الماضي، انتهاء عمليات إصلاح خط الغاز في شمال لبنان الذي كان معطلاً منذ فترة طويلة بإشراف وفدين من مصر وسوريا، ليصبح الخط جاهزا لاستجرار الغاز من مصر.وفي أيلول/سبتمبر 2021، اتفق وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان، على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.ويعاني لبنان، منذ نيسان/أبريل 2021، نقصاً حاداً في الوقود؛ ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، نتيجة انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019، إذ فقدت العملة نحو 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/سفير-مصر-لدى-لبنان-القاهرة-ستورد-الغاز-إلى-بيروت-بسعر-أقل-بنسبة-30-من-سعر-السوق-العالمي-1063996718.html
لبنان
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1063984205_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_94442b430e09f2f423f3cef5c17439ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, مصر

واشنطن ترحب باتفاق توريد الغاز بين مصر ولبنان

03:23 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان يوقع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر، وعقد نقل وتبادل مع سوريا
لبنان يوقع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر، وعقد نقل وتبادل مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، بالاتفاق الموقع بين مصر ولبنان بشأن الغاز والذي بدوره سيخفف أزمة الطاقة في لبنان.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تغريدة، إن واشنطن ترحب بتوقيع الاتفاق بين مصر ولبنان لتخفيف أزمة الطاقة في لدى البلد الأخير.
واعتبر برايس أن تلك الخطوة مهمة نحو تعاون إقليمي لدعم الشعب اللبناني، لافتا إلى تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع البنك الدولي من أجل مراجعة التفاصيل حول الاتفاق.
محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
سفير مصر لدى لبنان: القاهرة ستورد الغاز إلى بيروت بسعر أقل بنسبة 30% من سعر السوق العالمي
21 يونيو, 15:08 GMT
وأعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الثلاثاء الماضي، توقيع الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر الأراضي السورية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيؤمن عند تنفيذه تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان وبأفضل تكلفة.
وتتضمن الاتفاقية نقل 650 مليون متر مكعب من الغاز المصري سنويا إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
وتأجل توقيع الاتفاقية أكثر من مرة بسبب عدم حصول مصر على الضمانات الكافية من الولايات المتحدة، حتى لا تتعرض للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" للعقوبات.
ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا"، الذي تفرضه الولايات المتحدة، ويعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر"، حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو 2020؛ ويهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية على الحكومة السورية.
كانت السلطات اللبنانية قد أعلنت منتصف شباط/فبراير الماضي، انتهاء عمليات إصلاح خط الغاز في شمال لبنان الذي كان معطلاً منذ فترة طويلة بإشراف وفدين من مصر وسوريا، ليصبح الخط جاهزا لاستجرار الغاز من مصر.
وفي أيلول/سبتمبر 2021، اتفق وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان، على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.
ويعاني لبنان، منذ نيسان/أبريل 2021، نقصاً حاداً في الوقود؛ ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، نتيجة انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019، إذ فقدت العملة نحو 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала