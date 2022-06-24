https://arabic.sputniknews.com/20220624/أردوغان-سيطرنا-إلى-حد-كبير-على-حريق-الغابات-جنوبي-البلاد-1064165798.html

أردوغان: سيطرنا إلى حد كبير على حريق الغابات جنوبي البلاد

أردوغان: سيطرنا إلى حد كبير على حريق الغابات جنوبي البلاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حريق غابات أججته الرياح بالقرب من منتجع شعبي في جنوب غرب البلاد، تمت السيطرة عليه إلى حد كبير. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T15:51+0000

2022-06-24T15:51+0000

2022-06-24T15:51+0000

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049741911_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_65fd1cb917a6c8134c6ab25dc0acc901.jpg

اندلع الحريق، يوم الثلاثاء الماضي، في منطقة بوردوبيت بالقرب من مارماريس على ساحل بحر إيجه، وانتشر بسرعة، مما أدى إلى احتراق مساحات من غابات الصنوبر ودفع مئات الأشخاص إلى مغادرة منازلهم.وفي حديثه للصحفيين، قال أردوغان إن ما يقدر بنحو 4000 هكتار (ما يقرب من 9900 فدان) من الغابات تضررت من الحريق، وإن جهود إعادة التشجير ستبدأ في أقرب وقت ممكن، بحسب "فرانس برس".وأضاف الرئيس التركي: ''رأينا (حريقا) في منطقة صغيرة لكن بخلاف ذلك، والحمد لله تمت السيطرة عليه إلى حد كبير".وقال إن أكثر من 45 شخصا تضرروا، ونقل 19 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفا: "نحن سعداء قبل كل شيء، لعدم وقوع خسائر في الأرواح ولم يتم الإبلاغ عن فقدان أحد''.من جانبه ذكر وزير الداخلية سليمان صويلو، أن السلطات اعتقلت، أمس الخميس، رجلا يبلغ من العمر 34 عاما، اعترف بإشعال النار في أعقاب خلاف مع أفراد أسرته.وقال أردوغان إنه يفضل فرض عقوبات شديدة على الأشخاص المدانين بإشعال حرائق الغابات، مضيفا أنه يجب على البلاد أيضا بدء نقاش حول ما إذا كانت ستستعيد عقوبة الإعدام.انتشر أكثر من 2500 من رجال الإطفاء و41 طائرة ومروحية لمكافحة النيران، وانضمت يوم الجمعة طائرة من أذربيجان وثلاث مروحيات من قطر إلى جهود الإطفاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/حرائق-الغابات-تتلف-270-هكتارا-في-الجزائر-خلال-شهر-يونيو-الجاري-1063990028.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان