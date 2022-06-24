https://arabic.sputniknews.com/20220624/أردوغان-سيطرنا-إلى-حد-كبير-على-حريق-الغابات-جنوبي-البلاد-1064165798.html
أردوغان: سيطرنا إلى حد كبير على حريق الغابات جنوبي البلاد
أردوغان: سيطرنا إلى حد كبير على حريق الغابات جنوبي البلاد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حريق غابات أججته الرياح بالقرب من منتجع شعبي في جنوب غرب البلاد، تمت السيطرة عليه إلى حد كبير. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T15:51+0000
2022-06-24T15:51+0000
2022-06-24T15:51+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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اندلع الحريق، يوم الثلاثاء الماضي، في منطقة بوردوبيت بالقرب من مارماريس على ساحل بحر إيجه، وانتشر بسرعة، مما أدى إلى احتراق مساحات من غابات الصنوبر ودفع مئات الأشخاص إلى مغادرة منازلهم.وفي حديثه للصحفيين، قال أردوغان إن ما يقدر بنحو 4000 هكتار (ما يقرب من 9900 فدان) من الغابات تضررت من الحريق، وإن جهود إعادة التشجير ستبدأ في أقرب وقت ممكن، بحسب "فرانس برس".وأضاف الرئيس التركي: ''رأينا (حريقا) في منطقة صغيرة لكن بخلاف ذلك، والحمد لله تمت السيطرة عليه إلى حد كبير".وقال إن أكثر من 45 شخصا تضرروا، ونقل 19 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفا: "نحن سعداء قبل كل شيء، لعدم وقوع خسائر في الأرواح ولم يتم الإبلاغ عن فقدان أحد''.من جانبه ذكر وزير الداخلية سليمان صويلو، أن السلطات اعتقلت، أمس الخميس، رجلا يبلغ من العمر 34 عاما، اعترف بإشعال النار في أعقاب خلاف مع أفراد أسرته.وقال أردوغان إنه يفضل فرض عقوبات شديدة على الأشخاص المدانين بإشعال حرائق الغابات، مضيفا أنه يجب على البلاد أيضا بدء نقاش حول ما إذا كانت ستستعيد عقوبة الإعدام.انتشر أكثر من 2500 من رجال الإطفاء و41 طائرة ومروحية لمكافحة النيران، وانضمت يوم الجمعة طائرة من أذربيجان وثلاث مروحيات من قطر إلى جهود الإطفاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/حرائق-الغابات-تتلف-270-هكتارا-في-الجزائر-خلال-شهر-يونيو-الجاري-1063990028.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان: سيطرنا إلى حد كبير على حريق الغابات جنوبي البلاد
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حريق غابات أججته الرياح بالقرب من منتجع شعبي في جنوب غرب البلاد، تمت السيطرة عليه إلى حد كبير.
اندلع الحريق، يوم الثلاثاء الماضي، في منطقة بوردوبيت
بالقرب من مارماريس على ساحل بحر إيجه، وانتشر بسرعة، مما أدى إلى احتراق مساحات من غابات الصنوبر ودفع مئات الأشخاص إلى مغادرة منازلهم.
وفي حديثه للصحفيين، قال أردوغان
إن ما يقدر بنحو 4000 هكتار (ما يقرب من 9900 فدان) من الغابات تضررت من الحريق، وإن جهود إعادة التشجير ستبدأ في أقرب وقت ممكن، بحسب "فرانس برس".
وأضاف الرئيس التركي: ''رأينا (حريقا) في منطقة صغيرة لكن بخلاف ذلك، والحمد لله تمت السيطرة عليه إلى حد كبير".
وقال إن أكثر من 45 شخصا تضرروا، ونقل 19 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفا: "نحن سعداء قبل كل شيء، لعدم وقوع خسائر في الأرواح ولم يتم الإبلاغ عن فقدان أحد''.
من جانبه ذكر وزير الداخلية سليمان صويلو، أن السلطات اعتقلت، أمس الخميس، رجلا يبلغ من العمر 34 عاما، اعترف بإشعال النار في أعقاب خلاف مع أفراد أسرته.
وقال أردوغان إنه يفضل فرض عقوبات شديدة على الأشخاص المدانين بإشعال حرائق الغابات، مضيفا أنه يجب على البلاد أيضا بدء نقاش حول ما إذا كانت ستستعيد عقوبة الإعدام.
انتشر أكثر من 2500 من رجال الإطفاء و41 طائرة ومروحية لمكافحة النيران
، وانضمت يوم الجمعة طائرة من أذربيجان وثلاث مروحيات من قطر إلى جهود الإطفاء.