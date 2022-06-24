https://arabic.sputniknews.com/20220624/إعلام-انطلاق-محادثات-ترسيم-الحدود-بين-إسبانيا-والمغرب-1064158552.html

إعلام: انطلاق محادثات ترسيم الحدود بين إسبانيا والمغرب

إعلام: انطلاق محادثات ترسيم الحدود بين إسبانيا والمغرب

أكدت تقارير إعلامية محلية، أن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين الرباط ومدريد ستبدأ الاثنين المقبل. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T13:21+0000

2022-06-24T13:21+0000

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أخبار المغرب اليوم

إسبانيا

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ووفقا لجريدة هسبريس المغربية فإن "وزير الإدارة العامة والعدل والأمن في حكومة جزر الكناري، خوليو بيريز، سيكون هو ممثل حكومة جزر الكناري".ولفتت إلى أن الاجتماع سينعقد على مستوى الوزراء في العاصمة الإسبانية، مدريد، "باعتبارها الجهة المطالبة بتسوية الملف منذ زمن طويل"، وفقا لـ"هسبريس".ونقلت الصحيفة المغربية عن "تقارير إيبيرية"، تأكيدها أن "الحكومة الإسبانية استأنفت المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع المغرب، بغرض تسوية مكامن الخلاف في التصورات الثنائية إزاء الموضوع".وقال: "المفاوضات الثنائية مازالت متواصلة بين مدريد والرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، واللجنة المشتركة ستجتمع من جديد في الأسابيع المقبلة".يشار إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية كانت قد توترت إلى الحد الذي تم فيه سحب السفراء، وذلك على خلفية استضافة إسبانيا لزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، للعلاج، وتسهيل دخوله وخروجه من الجزائر.وقد نص الإعلان الرسمي للاتفاق الجديد بين إسبانيا والمغرب على أن "تتم إعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، بهدف تحقيق تقدم ملموس".

https://arabic.sputniknews.com/20220505/المغرب-وإسبانيا-يتفقان-على-عبور-المهاجرين-بعد-أشهر-من-الخلاف-1061885575.html

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