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جيريمي كوربين: السياسات الاستعمارية البريطانية لها تأثير خبيث في الشرق الأوسط

جيريمي كوربين: السياسات الاستعمارية البريطانية لها تأثير خبيث في الشرق الأوسط

قال رئيس حزب العمال البريطاني السابق، جيريمي كوربين، إن المملكتين العربية السعودية والمتحدة، تجمعهما علاقة وثيقة للغاية في الجوانب الاقتصادية والسياسية... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T17:15+0000

2022-06-24T17:15+0000

2022-06-24T17:15+0000

بريطانيا

أخبار السعودية اليوم

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وأضاف في مقابلة هذا الأسبوع مع موقع "دي كلاسيفيد" البريطاني: "إنه ليس أمر جديد، ويعود مباشرة إلى تأسيس المملكة العربية السعودية، والذي كان اختراعا بريطانيا في البداية".وتابع كوربين: "أنت بحاجة إلى قراءة تاريخ الشرق الأوسط بأكمله لإدراك التأثير الخبيث للسياسات الاستعمارية البريطانية داخل المنطقة بأسرها".وأردف: "هذا موثق جيدا، لكن يجب فهمه بشكل أفضل، وأحد اهتماماتي هو تحسين تدريس التاريخ في مجمل نظامنا التعليمي، لفهم وحشية الاستعمار والإمبريالية".تستقبل السعودية نحو 40% من إجمالي صادرات الأسلحة البريطانية، وباعت شركة "بي إيه إي سيستمز" أسلحة بقيمة 17.6 مليار جنيه إسترليني على الأقل للسعوديين منذ بدء حرب اليمن قبل سنوات.وقال كوربين إنه دفع إلى إصدار إعلان بوقف جميع تجارة الأسلحة إلى السعودية، وإنه تدخل أيضا للتأكد من أن وفدا سعوديا "لن يرحب به كمراقبين في مؤتمر حزب العمل".وتابع: "كان هناك معارضة كبيرة لذلك من قبل الكثير من الناس، وقلت لا، بينما يقصفون اليمن ونحن نعارض مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، هنا نقف".وأشار كوربين إلى أنه اقترح بعد ذلك تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، لكنه واجه جماعات الضغط والمعارضة من نواب حزب العمال الذين قالوا إنه يضر بالوظائف، ويلحق الضرر بالشركات البريطانية الكبرى.وأخبر السياسي البريطاني الصحيفة: "قلت؛ انظروا، أنا أفهم تماما الآثار المترتبة على التوظيف على مدى فترة طويلة، ولكن إذا كنا جادين بشأن حقوق الإنسان، يجب أن تكون هذه هي السياسة؛ تعليق مبيعات الأسلحة".في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، قدم كوربين هذا التصويت إلى مجلس العموم داعيا إلى وقف دعم المملكة المتحدة العسكري للسعودية، لكن صوت 100 من أعضاء البرلمان العماليين ضده أو امتنعوا عن التصويت.

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