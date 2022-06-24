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سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة في الولايات المتحدة
سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة في الولايات المتحدة
سرق قراصنة إلكترونيون ما قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة من شبكة "هوريزون"، والتي تعرف باسم جسر "بلوك تشين"، في أحدث سرقة كبرى في عالم التمويل... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T14:45+0000
2022-06-24T14:45+0000
تقنية بلوك تشين
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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لا تزال تفاصيل الهجوم محدودة، لكن شركة "هارموني" المطورة لـ"هوريزون"، قالت إنها اكتشفت السرقة صباح الأربعاء، وخصت حسابا فرديا بالذكر، حيث تعتقد أنه الجاني، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وقالت الشركة الأمريكية الناشئة في تغريدة، في وقت متأخر الأربعاء: "لقد بدأنا العمل مع السلطات الوطنية والمتخصصين في الطب الشرعي لتحديد الجاني واستعادة الأموال المسروقة".في تغريدة متابعة، قالت "هارموني" إنها تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من شركات الأمن السيبراني للتحقيق في الهجوم. لم تكشف الشركة كيف سُرقت الأموال، ومع ذلك، أثار أحد المستثمرين مخاوف بشأن أمن جسر "هوريزون" منذ أبريل/ نيسان.تلعب جسور "بلوك تشين" دورا كبيرا في مجال التمويل اللامركزي، حيث تقدم للمستخدمين طريقة لنقل أصولهم عبر من شبكة إلى أخرى. وفي حالة "هوريزون" بالتحديد، يمكن للمستخدمين إرسال العملات من شبكة "إثيريوم" إلى "بينانس سمارت تشين". قالت "هارموني" إن الهجوم لم يؤثر على جسر منفصل لعملة بيتكوين.مثل الجوانب الأخرى لمفهوم التمويل اللامركزي، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل مجال الخدمات المالية التقليدي مثل القروض والاستثمارات اعتمادا على "بلوك تشين"، أصبحت الجسور هدفا رئيسيا للقراصنة بسبب نقاط الضعف في التعليمات البرمجية الأساسية الخاصة بهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/بيل-غيتس-العملات-المشفرة-تعتمد-على-نظرية-الخداع-العظيم-1063689011.html
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تقنية بلوك تشين, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة في الولايات المتحدة

14:45 GMT 24.06.2022
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تقنية بلوك تشين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Владимир Астапкович
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سرق قراصنة إلكترونيون ما قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة من شبكة "هوريزون"، والتي تعرف باسم جسر "بلوك تشين"، في أحدث سرقة كبرى في عالم التمويل الافتراضي اللامركزي.
لا تزال تفاصيل الهجوم محدودة، لكن شركة "هارموني" المطورة لـ"هوريزون"، قالت إنها اكتشفت السرقة صباح الأربعاء، وخصت حسابا فرديا بالذكر، حيث تعتقد أنه الجاني، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وقالت الشركة الأمريكية الناشئة في تغريدة، في وقت متأخر الأربعاء: "لقد بدأنا العمل مع السلطات الوطنية والمتخصصين في الطب الشرعي لتحديد الجاني واستعادة الأموال المسروقة".
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في تغريدة متابعة، قالت "هارموني" إنها تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من شركات الأمن السيبراني للتحقيق في الهجوم. لم تكشف الشركة كيف سُرقت الأموال، ومع ذلك، أثار أحد المستثمرين مخاوف بشأن أمن جسر "هوريزون" منذ أبريل/ نيسان.
تلعب جسور "بلوك تشين" دورا كبيرا في مجال التمويل اللامركزي، حيث تقدم للمستخدمين طريقة لنقل أصولهم عبر من شبكة إلى أخرى. وفي حالة "هوريزون" بالتحديد، يمكن للمستخدمين إرسال العملات من شبكة "إثيريوم" إلى "بينانس سمارت تشين". قالت "هارموني" إن الهجوم لم يؤثر على جسر منفصل لعملة بيتكوين.
مثل الجوانب الأخرى لمفهوم التمويل اللامركزي، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل مجال الخدمات المالية التقليدي مثل القروض والاستثمارات اعتمادا على "بلوك تشين"، أصبحت الجسور هدفا رئيسيا للقراصنة بسبب نقاط الضعف في التعليمات البرمجية الأساسية الخاصة بهم.
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