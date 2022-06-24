https://arabic.sputniknews.com/20220624/صحيفة-برشلونة-عرض-35-مليون-يورو-على-بايرن-لضم-ليفاندوفسكي-1064144706.html
صحيفة: برشلونة عرض 35 مليون يورو على بايرن لضم ليفاندوفسكي
صحيفة: برشلونة عرض 35 مليون يورو على بايرن لضم ليفاندوفسكي
كشفت صحفية بريطانية أن برشلونة قدم عرضا مبدئيا إلى بايرن ميونيخ، لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:40+0000
2022-06-24T09:40+0000
2022-06-24T09:40+0000
رياضة
نادي بايرن ميونخ
نادي برشلونة
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ووفقا لصحيفة "الغارديان"، قدم برشلونة عرضا مبدئيا لبايرن ميونيخ خلال الساعات القليلة الماضية.وأوضحت أن "برشلونة عرض 35 مليون يورو لضم اللاعب، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات".ولكن أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يرفض بايرن ميونيخ هذا العرض.وفي السياق، أكد فابريزيو رومانو، الخبير الإيطالي في سوق الانتقالات، هذه الأنباء، مضيفا أن بايرن لا يزال يشعر بأن ذلك الرقم غير كاف للتفريط في خدمات مهاجمه البولندي.وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ صيف 2023، لكن المهاجم البولندي يرغب في الرحيل عن قلعة "أليانز أرينا" هذا الصيف.وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن ليفاندوفسكي اتفق مع برشلونة على توقيع عقد لمدة 3 سنوات.لكن بايرن ميونيخ يرفض رحيل ليفاندوفسكي هذا الصيف، ويؤكد استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده على الأقل.وسجل ليفاندوفسكي 312 هدفا في 384 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ ونادي بوروسيا دورتموند، وأحرز 35 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي ليصبح هداف "البوندسليغا" للموسم الخامس على التوالي وللمرة السابعة على الإطلاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/بايرن-ميونيخ-يتمسك-ببقاء-ليفاندوفسكي-حتى-نهاية-عقده-1063297383.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي بايرن ميونخ, نادي برشلونة
صحيفة: برشلونة عرض 35 مليون يورو على بايرن لضم ليفاندوفسكي
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كشفت صحفية بريطانية أن برشلونة قدم عرضا مبدئيا إلى بايرن ميونيخ، لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا لصحيفة "الغارديان"
، قدم برشلونة عرضا مبدئيا لبايرن ميونيخ خلال الساعات القليلة الماضية.
وأوضحت أن "برشلونة عرض 35 مليون يورو لضم اللاعب، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات".
ولكن أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يرفض بايرن ميونيخ
هذا العرض.
وفي السياق، أكد فابريزيو رومانو
، الخبير الإيطالي في سوق الانتقالات، هذه الأنباء، مضيفا أن بايرن لا يزال يشعر بأن ذلك الرقم غير كاف للتفريط في خدمات مهاجمه البولندي.
وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ صيف 2023، لكن المهاجم البولندي يرغب في الرحيل عن قلعة "أليانز أرينا" هذا الصيف.
وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن ليفاندوفسكي
اتفق مع برشلونة على توقيع عقد لمدة 3 سنوات.
لكن بايرن ميونيخ يرفض رحيل ليفاندوفسكي هذا الصيف، ويؤكد استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده على الأقل.
وسجل ليفاندوفسكي 312 هدفا في 384 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ ونادي بوروسيا دورتموند، وأحرز 35 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي ليصبح هداف "البوندسليغا" للموسم الخامس على التوالي وللمرة السابعة على الإطلاق.