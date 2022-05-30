https://arabic.sputniknews.com/20220530/ليفاندوفسكي-قصتي-مع-البايرن-انتهت-ولا-أتخيل-المزيد-من-التعاون-بيننا-1062901203.html

ليفاندوفسكي: قصتي مع البايرن انتهت ولا أتخيل المزيد من التعاون بيننا

ليفاندوفسكي: قصتي مع البايرن انتهت ولا أتخيل المزيد من التعاون بيننا

قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، في معسكر تدريب منتخب بلاده اليوم الاثنين، إن الفترة التي قضاها في بايرن ميونيخ... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T15:21+0000

2022-05-30T15:21+0000

2022-05-30T15:21+0000

رياضة

منوعات

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وعلق ليفاندوفسكي، الذي يمتد عقده مع الفريق البافاري لموسم آخر: "من المؤكد أن قصتي مع بايرن ميونيخ قد انتهت ولا يمكنني تخيل المزيد من التعاون مع النادي بعد ما حدث في الأشهر الأخيرة. أعتقد أن الانتقال سيكون الأفضل لكلا الطرفين وأن بايرن لن يمنعني لمجرد أن لديه الفرصة "، بحسب "أسوشيتيد برس".كان ليفاندوفسكي يتحدث في وارسو قبل مباراة بولندا في دوري الأمم ضد ويلز. قال المهاجم البالغ من العمر 33 عاما سابقا: "من الصعب معرفة ما إذا كنت سأستمر في اللعب مع بايرن الموسم المقبل".وبحسب ما ورد، وافق وكيل ليفاندوفسكي بيني زهافي وبرشلونة شفهيا على صفقة مدتها ثلاث سنوات، لكن بايرن كان حازما في موقفه بأن اللاعب ليس للبيع.تعليقات ليفاندوفسكي الأخيرة - الأقوى والأكثر صراحة حتى الآن - من غير المرجح أن تلقى استقبالا جيدا في ميونيخ، حيث قال المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش والرئيس التنفيذي أوليفر كان إنه سيفي بعقده.سجل ليفاندوفسكي 312 هدفا في 384 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ ونادي بوروسيا دورتموند، وأحرز 35 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي ليصبح هداف "البوندسليغا" للموسم الخامس على التوالي وللمرة السابعة على الإطلاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/صحيفة-تطور-جديد-بشأن-مستقبل-ليفاندوفسكي-مع-بايرن-ميونخ-الألماني-1062282545.html

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