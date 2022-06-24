https://arabic.sputniknews.com/20220624/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يدعون-إلى-مواصلة-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-1064166479.html

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى "مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا"

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى "مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا"

دعا قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى مواصلة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T16:17+0000

2022-06-24T16:17+0000

2022-06-24T16:17+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في وثيقة نتائج القمة، والتي نُشرت في نهاية الاجتماع: "يظل المجلس الأوروبي ملتزمًا بقوة بتقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على الأسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" عبر تزويد أوكرانيا بالسلاح.ويذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".و لهذا، وبحسب قوله، فمن المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارًا من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وما زال الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس. ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

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