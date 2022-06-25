https://arabic.sputniknews.com/20220625/أمير-قطر-يغادر-القاهرة-بعد-زيارة-هي-الأولى-منذ-2015-1064206241.html

أمير قطر يغادر القاهرة بعد زيارة هي الأولى منذ 2015

أمير قطر يغادر القاهرة بعد زيارة هي الأولى منذ 2015

ودع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بعد لقاء تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T18:30+0000

2022-06-25T18:30+0000

2022-06-25T18:30+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1064191206_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_4c16acfbf9ea3ac440a92e0d3965bd05.jpg

ووصل آل ثاني إلى القاهرة مساء أمس الجمعة، في زيارة رسمية هي الأولى لمصر منذ عام 2015.ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية على صفحته في موقع فيسبوك صورا للرئيس السيسي خلال وداع الضيف القطري مرفقة بتعليق "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يودع سمو الأمير تميم بن حمد آل ثانى امير دولة قطر".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد الرئيس المصري أن زيارة أمير قطر إلى مصر ترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية.وشهد اللقاء الذي جمع السيسي وآل ثاني بقصر الاتحادية في القاهرة عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن هذه الزيارة "تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين".وأوضحت الرئاسة أنه تم التوافق على "تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، خاصة ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر".وأوضح البيان، أنه تم كذلك خلال اللقاء "بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الزعيمان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة".وتوافقت الرؤى المصرية القطرية بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مرجعيات الشرعية الدولية.كما تم استعراض سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة الأمنية.وختم البيان بترحيب الجانبين بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق اليوم، غرد أمير قطر على حسابه في "تويتر" قائلا: "سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة".وأضاف: "بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".وكانت المصالحة الخليجية مع قطر في 5 يناير/كانون الثاني 2021 قد أسدلت الستار على أكثر من 3 أعوام من مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين للدوحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/السيسي-يؤكد-أن-زيارة-أمير-قطر-إلى-مصر-ترسخ-لمسار-تطوير-العلاقات-الثنائية--1064194371.html

https://arabic.sputniknews.com/20220625/أمير-قطر-يغرد-بعد-لقاء-السيسي-ويؤكد-ضرورة-تفعيل-العمل-العربي-المشترك-لدعم-أمن-المنطقة-والعالم-1064192365.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني