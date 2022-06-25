https://arabic.sputniknews.com/20220625/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لجولة-جديدة-من-التحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1064210859.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة جديدة من التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة جديدة من التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

أكدت صحيفة عبرية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة جديدة من التحقيق في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T21:17+0000

2022-06-25T21:17+0000

2022-06-25T21:17+0000

أخبار العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

شيرين أبو عاقلة

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم السبت، بأن إعلان لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن المسؤول عن مقتل شيرين أبو عاقلة هو الجيش الإسرائيلي، قد دفع السلطات الإسرائيلية إلى الاستعداد لجولة أخرى من التحقيق في مقتلها.وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سيعزز التحقيقات الجارية بأطقم من وحدة الأقمار الصناعية 9900 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، ومتخصصون في رسم الخرائط، على رأسهم نائب قائد وحدة العمليات الخاصة في هذه الاستخبارات، حيث سينضمون إلى فريق التحقيق التابع للجيش نفسه.وأوضحت الصحيفة أن مجموعة التحقيقات التي نشرتها وسائل الإعلام الأجنبية بالإضافة إلى تقرير الأمم المتحدة بشأن اتهام إسرائيل بقتل شيرين أبو عاقلة، أمس الجمعة، كانا السبب وراء الاستعداد الإسرائيلي لجولة جديدة من التحقيقات في مقتل أبو عاقلة.وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير لها، أمس الجمعة، مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنيران القوات الإسرائيلية، وليس بنيران فلسطينية طائشة كما زعمت إسرائيل في وقت سابق.ونقلت وكالة "عمون" عن المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، رافينا شمدساني، قولها بأن المفوضية خلصت إلى أن "استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مايو/ أيار الماضي جاء بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي".جاءت تصريحات شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف، أوضحت فيها أن "جميع المعلومات التي جمعناها بما في ذلك معلومات من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني، تؤكد حقيقة أن الطلقات التي اغتالت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي، صدرت عن قوات الاحتلال الإسرائيلي وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".وفي وقت سابق، رفضت السلطة الفلسطينية، "تسليم المقذوف الذي قتلت به الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، إلى إسرائيل".وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، في تصريح مع قناة الجزيرة: "إنه لا يجوز تسليم إسرائيل المقذوف الذي قتلت به شيرين أبو عاقلة لأنها المسؤولة عن القتل".وكانت قناة "الجزيرة" القطرية أجرت تحقيقا وقالت إنه كشف أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة انطلقت من بندقية طراز ((M4، وأن الرصاصة وهي من عيار 5.56 ملّم (القناة القطرية نشرت صورتها) تستخدمها القوات الإسرائيلية وهي من النوع الخارق للدروع.وأوضحت القناة وفق نتائج تحقيقها التي قالت إنه استند إلى آراء خبراء عسكريين أن "تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها".وعلق الجيش الإسرائيلي، على تحقيق "الجزيرة". وقال الجيش: "في أعقاب التحقيقات التي عُرضت في الأيام الأخيرة بطريقة منحازة - عرض الجيش الإسرائيلي مجددا على الفلسطينيين نقل الرصاصة التي أطلقت على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".

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أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, شيرين أبو عاقلة