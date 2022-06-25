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https://arabic.sputniknews.com/20220625/الشرطة-النرويجية-نتعامل-مع-إطلاق-النار-في-ملهى-بالعاصمة-على-أنه-عمل-إرهابي-1064180089.html
الشرطة النرويجية: نتعامل مع إطلاق النار في ملهى بالعاصمة على أنه عمل إرهابي
الشرطة النرويجية: نتعامل مع إطلاق النار في ملهى بالعاصمة على أنه عمل إرهابي
اعتبرت الشرطة النرويجية إطلاق النار الذي تم اليوم السبت، على ملهى ليلي في العاصمة أوسلو، عملا إرهابيا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T09:01+0000
2022-06-25T09:04+0000
أخبار النرويج
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ووفقا لبيان نشرته بي بي سي، صرحت الشرطة النرويجية أن حادثة إطلاق النار اليوم السبت على ملهى ليلي، في العاصمة النرويجية أوسلو، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين، قد تعاملت معها قوات إنفاذ القانون على أنها عمل إرهابي.وجاء في البيان أن "الشرطة اعتقلت مهاجما مشتبها به، ويجري التحقيق في الحادث باعتباره عملا إرهابيا".وقال هاتلو في مؤتمر صحفي بثته محطة إن.ار.كيه "المشتبه به مواطن نرويجي من أصل إيراني، وهو متهم بالقتل ومحاولة اغتيال وتنظيم هجوم إرهابي".ولفت المتحدث باسم الشرطة النرويجية، إلى أن قوات حفظ النظام استولت على بندقية ومسدس من مطلق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/النرويج-مقتل-شخصين-وإصابة-آخرين-إثر-إطلاق-نار-داخل-ملهى-ليلي-بالعاصمة-أوسلو-1064173223.html
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أخبار النرويج

الشرطة النرويجية: نتعامل مع إطلاق النار في ملهى بالعاصمة على أنه عمل إرهابي

09:01 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 25.06.2022)
© AFP 2022 / HAKON MOSVOLD LARSENالشرطة: رجل يقتل عددا من الأشخاص في هجمات بالقوس والسهام في النرويج
الشرطة: رجل يقتل عددا من الأشخاص في هجمات بالقوس والسهام في النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / HAKON MOSVOLD LARSEN
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اعتبرت الشرطة النرويجية إطلاق النار الذي تم اليوم السبت، على ملهى ليلي في العاصمة أوسلو، عملا إرهابيا.
ووفقا لبيان نشرته بي بي سي، صرحت الشرطة النرويجية أن حادثة إطلاق النار اليوم السبت على ملهى ليلي، في العاصمة النرويجية أوسلو، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين، قد تعاملت معها قوات إنفاذ القانون على أنها عمل إرهابي.
اللحظات الأولى للهجوم الأرهابي على ملهى ليلي باسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
النرويج... مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو
00:25 GMT
وجاء في البيان أن "الشرطة اعتقلت مهاجما مشتبها به، ويجري التحقيق في الحادث باعتباره عملا إرهابيا".
وقال المتحدث باسم الشرطة كريستيان هاتلو إن المشتبه به المحتجز مواطن نرويجي من أصل إيراني، ومن المفترض أنه تصرف بمفرده.
وقال هاتلو في مؤتمر صحفي بثته محطة إن.ار.كيه "المشتبه به مواطن نرويجي من أصل إيراني، وهو متهم بالقتل ومحاولة اغتيال وتنظيم هجوم إرهابي".
وأضاف المسؤول أن المعتقل البالغ من العمر 42 عامًا ارتكب الجريمة بدافع الكراهية.
ولفت المتحدث باسم الشرطة النرويجية، إلى أن قوات حفظ النظام استولت على بندقية ومسدس من مطلق النار.
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