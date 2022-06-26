https://arabic.sputniknews.com/20220626/حزب-الله-التهديدات-الإسرائيلية-حرب-كلامية-لا-تخيفنا-1064243643.html

"حزب الله": التهديدات الإسرائيلية حرب كلامية لا تخيفنا

"حزب الله": التهديدات الإسرائيلية حرب كلامية لا تخيفنا

قال النائب حسن فضل الله، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) في البرلمان اللبناني، اليوم الأحد، إن "التهديدات التي يطلقها قادة عسكريون صهاينة ومسؤولون... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T16:13+0000

2022-06-26T16:13+0000

2022-06-26T16:13+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات فضل الله جاءت خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة السلطانية، والذي أكد خلالها أن "التصريحات الإسرائيلية بشأن نفطنا وغازنا هي محاولة لإخافة بلدنا في ما يتعلق بحقوقه النفطية والغازية".وشدد النائب اللبناني على أن "مثل هذه التهديدات تدل على أن هذا العدو لديه أطماع في ثرواتنا بعد أن منعته المقاومة من تحقيق أهدافه ضد أرضنا، وعندما نضعف في لبنان، يعود هذا العدو إلى سياسته القديمة بالاعتداءات في محاولة لتحقيق أهدافه".وأكد فضل الله أن "لبنان معني دائما بأن يبقى قويا، وأن تبقى المقاومة حاضرة وجاهزة وهي دائما كذلك، على اعتبار أن هذا يؤكد مرة أخرى أن المقاومة في لبنان حاجة وطنية لكل لبنان".ولم يكتف النائب حسن فضل الله، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) في البرلمان اللبناني، بذلك بل أضاف مستطردا عن إسرائيل: "بعد أربعين سنة من عمر اجتياحه في العام 1982 ونشأة هذه المقاومة، صار كيانا مهزوما مردوعا في مواجهة مقاومتنا وإرادة شعبنا، ولم يعد في موقع إخافة هذا الشعب المطمئن إلى مقاومته وقدرتها على حماية بلدها".وتصاعدت حدة الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول المناطق البحرية المتنازع عليها، مؤخرا، وذلك بعد دخول سفينة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز في منطقة حقل كاريش في البحر المتوسط، والذي يعتبرها لبنان منطقة متنازع عليها.وهدد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، بضرب منصات الغاز في حال استمرت إسرائيل بالتنقيب في تلك المناطق.وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كالرين الهرار، قد شددت على أن حقل كاريش "منطقة إسرائيلية"، مضيفة أن المناطق البحرية المتنازع عليها مع لبنان تقع في مواقع أخرى.لكن الوزيرة الإسرائيلية نفت في مقابلة مع "بي.بي.سي" أن تؤثر تلك التهديدات "على استمرار إسرائيل في التنقيب عن الغاز في منطقة الحقل"، وطالبت لبنان بالتفاوض، ملوحة بأن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو عسكري في حال قرر لبنان الذهاب في هذا الاتجاه.وحول جهود الوساطة بين البلدين، قالت الهرار إن إسرائيل ما زالت "تنتظر ما ستسفر عنه الوساطة الأمريكية"، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة، والذي زار لبنان مؤخرا "جلب مقترحا لبنانيا" للحل.

https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-تثبيت-مواقع-سفن-إسرائيلية-في-حقل-كاريش-المتنازع-عليه-1063118509.html

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