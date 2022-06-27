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ولي عهد دبي يلغي الرسوم المقررة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في الإمارة
ولي عهد دبي يلغي الرسوم المقررة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في الإمارة
ألغى ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرسوم المقررة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في الإمارة الخليجية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T20:50+0000
2022-06-27T20:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب بيان نشره موقع الإمارات اليوم، فقد صدق ولي عهد دبي على قرار المجلس رقم (32) لسنة 2022 بإلغاء الرسوم المُقرّرة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في إمارة دبي.ووفقا للقرار، فسيتم إلغاء الرسوم المفروضة، والتي كانت تستند إلى التعليمات الصادرة بتاريخ 12 مارس/آذار 1985 والقرار رقم (4) لسنة 1998، على مكاتب وكلاء خطوط الطيران وفروعها ومكاتب الطيران من غير الوكلاء العاملة في إمارة دبي.ونص القرار كذلك على أن بداية العمل به سيكون من تاريخ صدوره، مؤكدا على نشره في الجريدة الرسمية.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ولي عهد دبي يلغي الرسوم المقررة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في الإمارة

20:50 GMT 27.06.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliحمدان آل مكتوم ولي عهد دبي
حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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ألغى ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرسوم المقررة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في الإمارة الخليجية.
وحسب بيان نشره موقع الإمارات اليوم، فقد صدق ولي عهد دبي على قرار المجلس رقم (32) لسنة 2022 بإلغاء الرسوم المُقرّرة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في إمارة دبي.
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ووفقا للقرار، فسيتم إلغاء الرسوم المفروضة، والتي كانت تستند إلى التعليمات الصادرة بتاريخ 12 مارس/آذار 1985 والقرار رقم (4) لسنة 1998، على مكاتب وكلاء خطوط الطيران وفروعها ومكاتب الطيران من غير الوكلاء العاملة في إمارة دبي.

وتم بموجب هذا القرار كذلك إلغاء القرار رقم (4) لسنة 1998 بشأن الرّسم المفروض على فروع مكاتب الطيران، ومثله أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه.

ونص القرار كذلك على أن بداية العمل به سيكون من تاريخ صدوره، مؤكدا على نشره في الجريدة الرسمية.
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