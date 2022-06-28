https://arabic.sputniknews.com/20220628/عضو-في-إدارة-مقاطعة-زابوروجيه-يعلن-وقوع-انفجار-في-ميناء-بيرديانسك-1064377557.html

عضو في إدارة مقاطعة زابوروجيه يعلن وقوع انفجار في ميناء بيرديانسك

عضو في إدارة مقاطعة زابوروجيه يعلن وقوع انفجار في ميناء بيرديانسك

أعلن عضو الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في ميناء بيرديانسك على الساحل الشمالي لبحر آزوف، مشيرا إلى... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T17:19+0000

2022-06-28T17:19+0000

2022-06-28T17:19+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف لبرنامج "سولوفيوف لايف": "في ميناء بيرديانسك توجد ألغام كثيرة، يٌخيل لنا أنه كان قد تم إزالتها كلها، لكن لا يزال هناك ألغام؛ ليست لدي معلومات بعد، لأن الانفجار وقع منذ عشرين دقيقة... نعرف أنه لا يجب استبعاد فرضية وقوع عمل إرهابي، لكني لا أقول إن هذا ما حدث، لأنني لا أعرف ماذا حدث هناك".ونوه روغوف إلى أن الإرهابيين قاموا مؤخرا بتفجير محطة تحويل فرعية بناء على تعليمات من السلطات الأوكرانية، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن سكان بيرديانسك في ذروة الطقس الحار.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/زابوروجيهتنفيذ-خطة-تحرير-المقاطعة-بكاملها-1063549441.html

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