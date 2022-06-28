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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/عضو-في-إدارة-مقاطعة-زابوروجيه-يعلن-وقوع-انفجار-في-ميناء-بيرديانسك-1064377557.html
عضو في إدارة مقاطعة زابوروجيه يعلن وقوع انفجار في ميناء بيرديانسك
عضو في إدارة مقاطعة زابوروجيه يعلن وقوع انفجار في ميناء بيرديانسك
أعلن عضو الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في ميناء بيرديانسك على الساحل الشمالي لبحر آزوف، مشيرا إلى... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T17:19+0000
2022-06-28T17:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف لبرنامج "سولوفيوف لايف": "في ميناء بيرديانسك توجد ألغام كثيرة، يٌخيل لنا أنه كان قد تم إزالتها كلها، لكن لا يزال هناك ألغام؛ ليست لدي معلومات بعد، لأن الانفجار وقع منذ عشرين دقيقة... نعرف أنه لا يجب استبعاد فرضية وقوع عمل إرهابي، لكني لا أقول إن هذا ما حدث، لأنني لا أعرف ماذا حدث هناك".ونوه روغوف إلى أن الإرهابيين قاموا مؤخرا بتفجير محطة تحويل فرعية بناء على تعليمات من السلطات الأوكرانية، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن سكان بيرديانسك في ذروة الطقس الحار.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/زابوروجيهتنفيذ-خطة-تحرير-المقاطعة-بكاملها-1063549441.html
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عضو في إدارة مقاطعة زابوروجيه يعلن وقوع انفجار في ميناء بيرديانسك

17:19 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن عضو الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في ميناء بيرديانسك على الساحل الشمالي لبحر آزوف، مشيرا إلى أن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن، غير مستبعد في الوقت نفسه العمل الإرهابي.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف لبرنامج "سولوفيوف لايف": "في ميناء بيرديانسك توجد ألغام كثيرة، يٌخيل لنا أنه كان قد تم إزالتها كلها، لكن لا يزال هناك ألغام؛ ليست لدي معلومات بعد، لأن الانفجار وقع منذ عشرين دقيقة... نعرف أنه لا يجب استبعاد فرضية وقوع عمل إرهابي، لكني لا أقول إن هذا ما حدث، لأنني لا أعرف ماذا حدث هناك".
ونوه روغوف إلى أن الإرهابيين قاموا مؤخرا بتفجير محطة تحويل فرعية بناء على تعليمات من السلطات الأوكرانية، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن سكان بيرديانسك في ذروة الطقس الحار.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زابوروجيه...تنفيذ خطة تحرير المقاطعة بكاملها
14 يونيو, 05:44 GMT
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