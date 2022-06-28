https://arabic.sputniknews.com/20220628/مسؤول-عسكري-إيراني-صدام-حسين-اعترف-بقوة-الحرس-الثوري-1064364585.html

مسؤول عسكري إيراني: صدام حسين اعترف بقوة الحرس الثوري

مسؤول عسكري إيراني: صدام حسين اعترف بقوة الحرس الثوري

أكد اللواء غلام علي رشيد، مساعد قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني لشؤون العمليات، اعتراف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بقوة الحرس الثوري الإيراني. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T13:55+0000

2022-06-28T13:55+0000

2022-06-28T13:55+0000

إيران

صدام حسين

العالم العربي

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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللواء علي رشيد أن صدام حسين اعترف لمحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" لدى تحقيقهم معه بهزيمته في الحرب العراقية الإيرانية على يد قوات الحرس الثوري.وقال اللواء رشيد: "إن صدام الذي ضاق ذرعا من قوة إيمان رجال حرس الثورة وتضحياتهم وشجاعتهم في تلك الفترة اعترف للمحققين الأمريكيين في السجن عام 2003، أنه لو كان جيش الشاه أمامه لكان قد انتصر في الحرب خلال شهر واحد".وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن الرئيس العراقي الراحل أراد الاعتراف بأنه كان أمام رجال لم يكونوا في الحسبان، ويقصد بهم قوات الحرس الثوري الإيراني ومعهم قوات التعبئة الشعبية والقوات الأخرى، مشددا على أن الجيش الإيراني بعد انتصار الثورة الإسلامية نهض شعورا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، حيث قام بتربية قادة كبار، منهم من قتل ومنهم من على قيد الحياة.وحول النشاط الذي سجله الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري خلال القرون الأربعة الماضية، قال اللواء غلام علي رشيد: "إن الصينيين أعربوا عن استغرابهم وأصبحوا حيارى كيف استطاعت القوات الإيرانية إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية المتطورة وتفكيكها وبعدها إنتاج هذه الطائرة وبلوغها مرحلة الانتاج المكثف.وأضاف مساعد قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني لشؤون العمليات أن قادة الجيش الصيني يستغربون كيف صمد الشعب الإيراني ولا يزال أمام كل هذه التحديات، خاصة وأنه يواجه مختلف أنواع وأقسام التهديدات الأمريكية وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) وإسرائيل، ويتصدى لها بكل قوة واقتدار.وأفاد اللواء غلام علي رشيد بأنه يجب تسجيل كل هذه الانتصارات في الملف المشرق للجيش وقوات الحرس الثوري الإيراني وباقي القوات الشعبية.

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