https://arabic.sputniknews.com/20220628/6-جيوش-خليجية-تمتلك-ألفي-طائرة-و18-ألف-مدرعة-1064374336.html
6 جيوش خليجية تمتلك ألفي طائرة و18 ألف مدرعة
6 جيوش خليجية تمتلك ألفي طائرة و18 ألف مدرعة
تمتلك 6 جيوش خليجية قوة جوية هائلة تضم نحو ألفي طائرة حربية وقوة مدرعات تتجاوز 18 ألف مدرعة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T16:16+0000
2022-06-28T16:16+0000
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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 إلى أن تلك الدول هي:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن جيوش الدول الـ 6 تمتلك 1924 طائرة حربية، ويصل عدد الدبابات التي تملكها تلك الدول إلى ألفين و166 دبابة، بينما يصل عدد المدرعات إلى 18 ألف و46 مدرعة.وتمتلك الدول الست 404 مدفع ذاتي الحركة و2076 مدفع ميداني و220 راجمة صواريخ.وتمتلك الأساطيل الحربية للدول الـ 6 مجتمعة 324 وحدة بحرية.يذكر أن الدول الـ 6 أعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/بـ-897-طائرة-حربية-السعودية-بين-أضخم-12-قوة-جوية-في-العالم-1064312013.html
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رصد عسكري, أخبار السعودية اليوم, قطر
6 جيوش خليجية تمتلك ألفي طائرة و18 ألف مدرعة
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تمتلك 6 جيوش خليجية قوة جوية هائلة تضم نحو ألفي طائرة حربية وقوة مدرعات تتجاوز 18 ألف مدرعة.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 إلى أن تلك الدول هي:
السعودية: ثاني جيش خليجي
بعد إيران ورقم 20 عالميا.
الإمارات: رابع جيش خليجي بعد العراق ورقم 36 عالميا.
الكويت: خامس أقوى جيش خليجي ورقم 71 عالميا.
قطر: رقم 6 خليجيا ورقم 77 عالميا.
سلطنة عمان: رقم 7 خليجيا ورقم 78 عالميا.
البحرين: رقم 8 خليجيا ورقم 99 عالميا.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن جيوش الدول
الـ 6 تمتلك 1924 طائرة حربية، ويصل عدد الدبابات التي تملكها تلك الدول إلى ألفين و166 دبابة، بينما يصل عدد المدرعات إلى 18 ألف و46 مدرعة.
وتمتلك الدول الست 404 مدفع ذاتي الحركة و2076 مدفع ميداني و220 راجمة صواريخ
.
وتمتلك الأساطيل الحربية للدول الـ 6 مجتمعة 324 وحدة بحرية.
يذكر أن الدول الـ 6 أعضاء في مجلس التعاون الخليجي.