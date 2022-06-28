https://arabic.sputniknews.com/20220628/6-جيوش-خليجية-تمتلك-ألفي-طائرة-و18-ألف-مدرعة-1064374336.html

6 جيوش خليجية تمتلك ألفي طائرة و18 ألف مدرعة

6 جيوش خليجية تمتلك ألفي طائرة و18 ألف مدرعة

تمتلك 6 جيوش خليجية قوة جوية هائلة تضم نحو ألفي طائرة حربية وقوة مدرعات تتجاوز 18 ألف مدرعة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 إلى أن تلك الدول هي:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن جيوش الدول الـ 6 تمتلك 1924 طائرة حربية، ويصل عدد الدبابات التي تملكها تلك الدول إلى ألفين و166 دبابة، بينما يصل عدد المدرعات إلى 18 ألف و46 مدرعة.وتمتلك الدول الست 404 مدفع ذاتي الحركة و2076 مدفع ميداني و220 راجمة صواريخ.وتمتلك الأساطيل الحربية للدول الـ 6 مجتمعة 324 وحدة بحرية.يذكر أن الدول الـ 6 أعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

https://arabic.sputniknews.com/20220627/بـ-897-طائرة-حربية-السعودية-بين-أضخم-12-قوة-جوية-في-العالم-1064312013.html

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رصد عسكري, أخبار السعودية اليوم, قطر