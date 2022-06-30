https://arabic.sputniknews.com/20220630/النيابة-العامة-المصرية-المتهم-الذي-أرشد-على-مقتل-شيماء-جمال-أقر-بالمشاركة-في-الجريمة-بمقابل-مادي-1064476360.html

النيابة العامة المصرية: المتهم الذي أرشد على مقتل شيماء جمال أقر بالمشاركة في الجريمة بمقابل مادي

النيابة العامة المصرية: المتهم الذي أرشد على مقتل شيماء جمال أقر بالمشاركة في الجريمة بمقابل مادي

نفت النيابة العامة المصرية، الخميس، الأنباء المتداول حول التحقيقات فى واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال، والتي تزعم عدم تورط المتهم الذي أرشد على جثمان المجني... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T22:56+0000

2022-06-30T22:56+0000

2022-06-30T22:56+0000

نصر

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وقالت النيابة العامة في بيان إنها: "رصدت تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه".وأضاف البيان: "النيابة العامة تؤكد أولًا أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابه الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي".ولفت البيان إلى إنه تم اليوم الخميس، إلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه".وأشار البيان إلى عدم الانسياق وراء "هذا الزَّخم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها".وكانت النيابة العامة المصرية، كشفت الثلاثا الماضيء، تفاصيل مقتل مذيعة مشهورة بعد اختفائها أكثر من 20 يوما، مؤكدة أنها تلقت بلاغا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمالالتي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.وعثرت السلطات الأمنية المصرية على جثة مذيعة تدعى "شيماء جمال" مدفونة داخل فيلا بالمنصورية بالجيزة، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ نحو 20 يوما.

https://arabic.sputniknews.com/20220630/الداخلية-المصرية-تتمكن-من-تحديد-مكان-اختباء-زوج-المذيعة-شيماء-جمال-المتهم-بقتلها-1064461841.html

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نصر