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https://arabic.sputniknews.com/20220701/الصحة-الإماراتية-للمواطنين-احذروا-الإصابة-بـ-حمى-القرم-بسبب-الذبح-العشوائي-للأضاحي-1064480731.html
الصحة الإماراتية للمواطنين: احذروا الإصابة بـ "حمى القرم" بسبب الذبح العشوائي للأضاحي
الصحة الإماراتية للمواطنين: احذروا الإصابة بـ "حمى القرم" بسبب الذبح العشوائي للأضاحي
طالبت وزارة الصحة الإماراتية المواطنين ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي داخل المقاصب المعتمدة من البلديات، محذرة من الذبح العشوائي خارجها. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:02+0000
2022-07-01T07:02+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
لحوم الأضاحي
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، حذرت وزارة الصحة الإماراتية من خطر الإصابة بفيروس حمى القرم، أو ما يسمى بـ"الكونغو النزفية"، لافتة إلى نشاطه الذي يسببه "ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي، في البيوت أو عن طريق القصابين الجائلين".وعن طبيعة مرض حمى القرم، أوضحت الوزارة أنه "يصنف من ضمن الأمراض ذات الأولوية الصحية"، مشددة على وجوب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة، معللة بأن فترة حضانته تبدأ من يوم واحد إلى 6 أيام.وقالت: "هو مرض فيروسي مشترك بين الإنسان والحيوان، يستوطن في بعض دول آسيا والبلقان والشرق الأوسط وإفريقيا، وينتقل إلى البشر إما عن طريق لدغة حشرة القراد أو بالاتصال المباشر بالدم أو أنسجة وإفرازات الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة".وأكدت الوزارة قيامها بتوزيع "تعاميم ومواد علمية لجميع العاملين الصحيين في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الدولة، بخصوص مرض حمى القرم، قبل موسم الحج والأضاحي بفترة كافية، بغرض زيادة التوعية واليقظة للترصد النشط والاكتشاف المبكر للحالات وكيفية التعامل معها".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/العالم-العربي-يشهد-ارتفاعا-في-أسعار-الأضاحي-مع-اقتراب-العيد--1064050076.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, لحوم الأضاحي

الصحة الإماراتية للمواطنين: احذروا الإصابة بـ "حمى القرم" بسبب الذبح العشوائي للأضاحي

07:02 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Nikolai Khizhniak / الذهاب إلى بنك الصورماعز من ماعز الأنجلونوبيان هي سلالة ماعز في بريطانيا، في مزرعة فرعية خاصة في كراسنودارسكي كراي، روسيا
ماعز من ماعز الأنجلونوبيان هي سلالة ماعز في بريطانيا، في مزرعة فرعية خاصة في كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Nikolai Khizhniak
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طالبت وزارة الصحة الإماراتية المواطنين ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي داخل المقاصب المعتمدة من البلديات، محذرة من الذبح العشوائي خارجها.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، حذرت وزارة الصحة الإماراتية من خطر الإصابة بفيروس حمى القرم، أو ما يسمى بـ"الكونغو النزفية"، لافتة إلى نشاطه الذي يسببه "ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي، في البيوت أو عن طريق القصابين الجائلين".
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وعن طبيعة مرض حمى القرم، أوضحت الوزارة أنه "يصنف من ضمن الأمراض ذات الأولوية الصحية"، مشددة على وجوب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة، معللة بأن فترة حضانته تبدأ من يوم واحد إلى 6 أيام.
وقالت: "هو مرض فيروسي مشترك بين الإنسان والحيوان، يستوطن في بعض دول آسيا والبلقان والشرق الأوسط وإفريقيا، وينتقل إلى البشر إما عن طريق لدغة حشرة القراد أو بالاتصال المباشر بالدم أو أنسجة وإفرازات الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة".

وعن الأعراض الدالة عليه، أوضحت الوزارة أنها تدور بين "الحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالغثيان والإسهال".

وأكدت الوزارة قيامها بتوزيع "تعاميم ومواد علمية لجميع العاملين الصحيين في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الدولة، بخصوص مرض حمى القرم، قبل موسم الحج والأضاحي بفترة كافية، بغرض زيادة التوعية واليقظة للترصد النشط والاكتشاف المبكر للحالات وكيفية التعامل معها".
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