https://arabic.sputniknews.com/20220702/صندوق-الاستثمار-الروسي-يواصل-مشاوراته-مع-الصحة-العالمية-حول-اعترافها-بلقاح-سبوتنيك-v-1064533571.html
صندوق الاستثمار الروسي يواصل مشاوراته مع "الصحة العالمية" حول اعترافها بلقاح "سبوتنيك V"
صندوق الاستثمار الروسي يواصل مشاوراته مع "الصحة العالمية" حول اعترافها بلقاح "سبوتنيك V"
أكدت منظمة الصحة العالمية أن مفاوضاتها مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي مستمرة، لمناقشة التواريخ الجديدة لعمليات التفتيش الروسية للتعرف على لقاح "سبوتنيك V". 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T11:46+0000
2022-07-02T11:46+0000
2022-07-02T11:46+0000
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
منظمة الصحة العالمية
صندوق الاستثمار الروسي
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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضحت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، أن المنظمة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، يناقشان مواعيد جديدة لعمليات التفتيش للاعتراف الرسمي بلقاح "سبوتنيك V" الروسي من قبل الوكالة العالمية.وقالت: "كان من المقرر إجراء عمليات التفتيش في الموقع في مارس (آذار) 2022 بانتظار الحصول على إذن من خدمات الأمن التابعة للأمم المتحدة، ولكن تم تأجيلها بسبب تعليق الرحلات الجوية من وإلى روسيا".في أغسطس/آب 2020 ، سجلت وزارة الصحة الروسية لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره معهد الأبحاث الروسي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة.ووفقًا لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يقوم بتسويق "سبوتنيك V"، فقد تلقى أكثر من 500 مليون شخص في العالم اللقاح، والذي أصبح أكثر الأدوية تصديرًا في تاريخ روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الصحة-العالمية-عملية-تسجيل-لقاح-سبوتنيك-v-تسير-على-ما-يرام-1063681168.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي, منظمة الصحة العالمية, صندوق الاستثمار الروسي
صندوق الاستثمار الروسي يواصل مشاوراته مع "الصحة العالمية" حول اعترافها بلقاح "سبوتنيك V"
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن مفاوضاتها مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي مستمرة، لمناقشة التواريخ الجديدة لعمليات التفتيش الروسية للتعرف على لقاح "سبوتنيك V".
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضحت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية
في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، أن المنظمة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، يناقشان مواعيد جديدة لعمليات التفتيش للاعتراف الرسمي بلقاح "سبوتنيك V" الروسي من قبل الوكالة العالمية.
وقالت: "كان من المقرر إجراء عمليات التفتيش
في الموقع في مارس (آذار) 2022 بانتظار الحصول على إذن من خدمات الأمن التابعة للأمم المتحدة، ولكن تم تأجيلها بسبب تعليق الرحلات الجوية من وإلى روسيا".
ولفتت إلى أن ما يتم مناقشته هو الاتفاق على تواريخ جديدة لعمليات التفتيش مباشرة بين الصندوق ومنظمة الصحة العالمية.
في أغسطس/آب 2020 ، سجلت وزارة الصحة الروسية لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره معهد الأبحاث الروسي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة.
ووفقًا لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يقوم بتسويق "سبوتنيك V
"، فقد تلقى أكثر من 500 مليون شخص في العالم اللقاح، والذي أصبح أكثر الأدوية تصديرًا في تاريخ روسيا.