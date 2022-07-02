https://arabic.sputniknews.com/20220702/يقوي-النظر-ويكافح-السكري-فوائد-صحية-كثيرة-للقرنبيط-الأخضر-1064551654.html

يقوي النظر ويكافح السكري... فوائد صحية كثيرة للقرنبيط الأخضر

يقوي النظر ويكافح السكري... فوائد صحية كثيرة للقرنبيط الأخضر

يمثل القرنبيط الأخضر (البروكلي) أحد الخضروات التي تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات تمنح الجسم فوائد صحية متنوعة. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T18:12+0000

2022-07-02T18:12+0000

2022-07-02T18:12+0000

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وتتنوع فوائد القرنبيط ومنها تعزيز صحة القلب ومكافحة الأورام السرطانية وتخليص الجسم من السموم وزيادة قدرة الجسم على مكافحة مرض السكري.كما يسهم القرنبيط الأخضر في تعزيز صحة الكلى وضبط ضغط الدم وتعزيز مناعة الجسم وتقوية النظر.وأورد موقع "ويب إم دي" تقريرا عن فوائد القرنبيط، الذي أوضح أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تسهم في حماية الجسم وتجديد الخلايا وزيادة قدرته على التئام الجروح.ومن الفيتامينات والعناصر التي يحتوي عليها القرنبيط الأخضر:

https://arabic.sputniknews.com/20220628/المشروب-الذهبي-الذي-يخفض-نسبة-السكر-في-الدم-اشربه-مباشرة-بعد-الأكل-1064331885.html

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