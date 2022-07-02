يقوي النظر ويكافح السكري... فوائد صحية كثيرة للقرنبيط الأخضر
© Photo / pixabay - thraniwenأزهار قرنبيط (الزهرة) من أنواع مختلفة منها القرنبيط المتماثل
© Photo / pixabay - thraniwen
يمثل القرنبيط الأخضر (البروكلي) أحد الخضروات التي تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات تمنح الجسم فوائد صحية متنوعة.
وتتنوع فوائد القرنبيط ومنها تعزيز صحة القلب ومكافحة الأورام السرطانية وتخليص الجسم من السموم وزيادة قدرة الجسم على مكافحة مرض السكري.
Did you know one cup of broccoli has as much vitamin C as an orange? You need this antioxidant to protect your cells from damage and promote healing throughout your body. More health benefits: https://t.co/pqUfvfupg7 pic.twitter.com/hbYspfkgz9— WebMD (@WebMD) July 2, 2022
كما يسهم القرنبيط الأخضر في تعزيز صحة الكلى وضبط ضغط الدم وتعزيز مناعة الجسم وتقوية النظر.
28 يونيو, 07:47 GMT
وأورد موقع "ويب إم دي" تقريرا عن فوائد القرنبيط، الذي أوضح أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تسهم في حماية الجسم وتجديد الخلايا وزيادة قدرته على التئام الجروح.
ومن الفيتامينات والعناصر التي يحتوي عليها القرنبيط الأخضر:
فتيامين إيه: له فوائد عظيمة في تعزيز الرؤية.
فيتامين سي: يسهم في تعزيز الجهاز المناعي.
فيتامين سي: يساهم في تعزيز الجهاز المناعي.
فيتامين بي - 6: يسهم في عملية الإيض (تحويل الطعام إلى طاقة) إضافة إلى دوره في تعزيز مناعة الجسم.
فيتامين بي - 2 (الرايبوفلافين): يسهم في تعزيز قدرة الجسم على إنتاج خلايا جديدة.
الألياف: لها دور مهم في المساعدة على الهضم.
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