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https://arabic.sputniknews.com/20220702/يقوي-النظر-ويكافح-السكري-فوائد-صحية-كثيرة-للقرنبيط-الأخضر-1064551654.html
يقوي النظر ويكافح السكري... فوائد صحية كثيرة للقرنبيط الأخضر
يقوي النظر ويكافح السكري... فوائد صحية كثيرة للقرنبيط الأخضر
يمثل القرنبيط الأخضر (البروكلي) أحد الخضروات التي تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات تمنح الجسم فوائد صحية متنوعة. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T18:12+0000
2022-07-02T18:12+0000
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وتتنوع فوائد القرنبيط ومنها تعزيز صحة القلب ومكافحة الأورام السرطانية وتخليص الجسم من السموم وزيادة قدرة الجسم على مكافحة مرض السكري.كما يسهم القرنبيط الأخضر في تعزيز صحة الكلى وضبط ضغط الدم وتعزيز مناعة الجسم وتقوية النظر.وأورد موقع "ويب إم دي" تقريرا عن فوائد القرنبيط، الذي أوضح أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تسهم في حماية الجسم وتجديد الخلايا وزيادة قدرته على التئام الجروح.ومن الفيتامينات والعناصر التي يحتوي عليها القرنبيط الأخضر:
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منوعات

يقوي النظر ويكافح السكري... فوائد صحية كثيرة للقرنبيط الأخضر

18:12 GMT 02.07.2022
© Photo / pixabay - thraniwenأزهار قرنبيط (الزهرة) من أنواع مختلفة منها القرنبيط المتماثل
أزهار قرنبيط (الزهرة) من أنواع مختلفة منها القرنبيط المتماثل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Photo / pixabay - thraniwen
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يمثل القرنبيط الأخضر (البروكلي) أحد الخضروات التي تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات تمنح الجسم فوائد صحية متنوعة.
وتتنوع فوائد القرنبيط ومنها تعزيز صحة القلب ومكافحة الأورام السرطانية وتخليص الجسم من السموم وزيادة قدرة الجسم على مكافحة مرض السكري.
كما يسهم القرنبيط الأخضر في تعزيز صحة الكلى وضبط ضغط الدم وتعزيز مناعة الجسم وتقوية النظر.
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وأورد موقع "ويب إم دي" تقريرا عن فوائد القرنبيط، الذي أوضح أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تسهم في حماية الجسم وتجديد الخلايا وزيادة قدرته على التئام الجروح.
ومن الفيتامينات والعناصر التي يحتوي عليها القرنبيط الأخضر:
فتيامين إيه: له فوائد عظيمة في تعزيز الرؤية.
فيتامين سي: يسهم في تعزيز الجهاز المناعي.
فيتامين سي: يساهم في تعزيز الجهاز المناعي.
فيتامين بي - 6: يسهم في عملية الإيض (تحويل الطعام إلى طاقة) إضافة إلى دوره في تعزيز مناعة الجسم.
فيتامين بي - 2 (الرايبوفلافين): يسهم في تعزيز قدرة الجسم على إنتاج خلايا جديدة.
الألياف: لها دور مهم في المساعدة على الهضم.
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