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الصحة المصرية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وتكشف الأسباب
الصحة المصرية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وتكشف الأسباب
أعلنت وزارة الصحة المصرية رصدها ارتفاعا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا في الأسبوع الوبائي الماضي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T19:23+0000
2022-07-03T19:23+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، إنه تم رصد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 6.9% في الأسبوع الوبائي الماضي مع استقرار في معدلات الوفيات والحجر بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها منذ بداية الجائحة.وأشار عبد الغفار إلى أن هناك عدة أسباب قد تكون خلف الارتفاع المسجل، موضحا بأن السبب قد يعود إلى ظهور بعد المتحورات الفرعية للأوميكرون أسرع انتشارا لكنها لا تؤدي إلى إصابات شديدة.وأضاف عبد الغفار أن من بين الأسباب تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وخاصة أثناء التجمعات وفي الأماكن المغلقة وقليلة التهوية.وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه قد يكون من بين أسباب ارتفاع الإصابات المسجلة، تناقص المناعة المكتسبة من التطعيم أو العدوى السابقة بسبب مرور أكثر من سنة أشهر على أحدهما.أمام هذه الارتفاعات في عدد المصابين أوصت وزارة الصحة بالتطعيم لمن لم يتلق اللقاح، والحصول على جرعة معززة لأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص المناعة أو كبار السن ومضى عليهم ثلاثة أشهر من آخر لقاح أو إصابة بكورونا، وكذلك الحصول على جرعة معززة لكل من مضى عليه أكثر من سنة أشهر منذ آخر لقاح أو إصابة.وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على استمرار حملات طرق الأبواب للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بالتطعيم.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الصحة المصرية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وتكشف الأسباب

19:23 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Mohamed Elkholyمركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Mohamed Elkholy
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أعلنت وزارة الصحة المصرية رصدها ارتفاعا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا في الأسبوع الوبائي الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، إنه تم رصد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 6.9% في الأسبوع الوبائي الماضي مع استقرار في معدلات الوفيات والحجر بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها منذ بداية الجائحة.
وأشار عبد الغفار إلى أن هناك عدة أسباب قد تكون خلف الارتفاع المسجل، موضحا بأن السبب قد يعود إلى ظهور بعد المتحورات الفرعية للأوميكرون أسرع انتشارا لكنها لا تؤدي إلى إصابات شديدة.
وأضاف عبد الغفار أن من بين الأسباب تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وخاصة أثناء التجمعات وفي الأماكن المغلقة وقليلة التهوية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه قد يكون من بين أسباب ارتفاع الإصابات المسجلة، تناقص المناعة المكتسبة من التطعيم أو العدوى السابقة بسبب مرور أكثر من سنة أشهر على أحدهما.
أمام هذه الارتفاعات في عدد المصابين أوصت وزارة الصحة بالتطعيم لمن لم يتلق اللقاح، والحصول على جرعة معززة لأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص المناعة أو كبار السن ومضى عليهم ثلاثة أشهر من آخر لقاح أو إصابة بكورونا، وكذلك الحصول على جرعة معززة لكل من مضى عليه أكثر من سنة أشهر منذ آخر لقاح أو إصابة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على استمرار حملات طرق الأبواب للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بالتطعيم.
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