https://arabic.sputniknews.com/20220703/القوات-اليمنية-المشتركة-تعلن-إسقاط-طائرة-مفخخة-لـ-أنصار-الله-في-أجواء-شبوة-1064581247.html

القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مفخخة لـ "أنصار الله" في أجواء شبوة

القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مفخخة لـ "أنصار الله" في أجواء شبوة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إحباط هجوم جوي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في أجواء محافظة شبوة جنوب... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T14:44+0000

2022-07-03T14:44+0000

2022-07-03T14:44+0000

العالم العربي

صراع اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة الجنوبية" العاملة ضمن قوام القوات المشتركة الموالية للحكومة، أصيل السقلدي، عبر "تويتر"، إن "‏ألوية العمالقة الجنوبية أسقطت طائرة مُسيرة مفخخة للحوثيين في جبهات بَيحان (غرب ‎شبوة) بعد اختراقهم للهدنة".وأضاف أن "عملية إسقاط الطائرة المفخخة يأتي بعد استهداف مواقع العمالقة بطائرة مُسيرة في وقت سابق أصيب على إثرها اثنان من جنود العمالقة".ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن العملية.وفي الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في البلد العربي منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم.وتتضمن الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل الماضي، ايقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-لـأنصار-الله-بأجواء-شمالي-تعز-1064532582.html

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العالم العربي, صراع اليمن