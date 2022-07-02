https://arabic.sputniknews.com/20220702/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-لـأنصار-الله-بأجواء-شمالي-تعز-1064532582.html

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" بأجواء شمالي تعز

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" بأجواء شمالي تعز

أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إسقاط طائرة مُسيرة تحمل قنابل تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T11:28+0000

2022-07-02T11:28+0000

2022-07-02T11:28+0000

العالم العربي

صراع اليمن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103540/26/1035402692_0:98:3080:1831_1920x0_80_0_0_205c87c0d835bf84eff45dead3eea97d.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "قوات الجيش أسقطت طائرة استطلاع للحوثيين محملة بالقنابل في الجبهة الشمالية لمدينة تعز بالتزامن مع قصف للحوثيين استهدف الأحياء السكنية في محيط جبل جرة".ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن ذلك.ويتهم الجيش اليمني، جماعة "أنصار الله" بتنفيذ 2778 خرقاً لهدنة الأمم المتحدة في تعز منذ سريانها، تنوعت، حسب إعلام الجيش، بين استحداث تحصينات ومواقع، واستقدام تعزيزات وشق طرقات وزرع ألغام والقيام بأعمال استطلاع واستخدام طيران مسير واستهداف مواقع عسكرية.وفي الثاني من يونيو/حزيران الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل.وتتضمن الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تتضمن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-جندي-إثر-خرق-الحوثيين-الهدنة-الأممية-1064248967.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, صراع اليمن