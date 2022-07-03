https://arabic.sputniknews.com/20220703/طاقم-فضائي-متعدد-الجنسيات-ينهي-تدريبا-في-موسكو-لمحاكاة-الطيران-على-القمر-1064573008.html
طاقم فضائي متعدد الجنسيات ينهي تدريبا في موسكو لمحاكاة الطيران على القمر
طاقم فضائي متعدد الجنسيات ينهي تدريبا في موسكو لمحاكاة الطيران على القمر
اختتمت اليوم الأحد، في العاصمة الروسية موسكو، تجربة لمحاكاة الطيران على القمر. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:47+0000
2022-07-03T11:47+0000
2022-07-03T11:47+0000
روسيا
وكالة الفضاء الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103275/21/1032752106_0:56:1421:855_1920x0_80_0_0_1279208b33fb29b064ccba6b09302693.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لمراسل سبوتنيك، فقد تم الانتهاء اليوم من تجربة عزل طاقم لمدة ثمانية أشهر لمحاكاة رحلة إلى القمر في معهد المشاكل الطبية الحيوية (IMBP) التابع لأكاديمية العلوم الروسية.وحسب المراسل فقد قضى خمسة من أفراد الطاقم، ثلاثة رجال وامرأتان، 240 يومًا في ظروف تحاكي عملية بعثة فضائية فعلية على محطة مدارية قريبة من القمر وسطح القمر، ثم غادروا اليوم الـ3 من يوليو/ تموز، المجمع التجريبي الأرضي، والذي كان بمثابة محاكاة لمركبة فضائية، لأول مرة خلال ثمانية أشهر من المهمة.بدأ مشروع SIRIUS-21 (البحث العلمي الدولي في محطة أرضية فريدة) الذي يدرس آثار العزلة ومحاكاة مهمات القمر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وضم الفريق طاقما متعدد الجنسيات من ستة مشاركين، لكن أحدهم استقال في اليوم الثالث والثلاثين بسبب التعرض لإصابة أثناء التدريب.وبغض النظر عن التجربة الأخيرة، فقد تم تنفيذ مشاريع SIRIUS أخرى في نوفمبر 2017 وفي 2018-2019، ومن المقرر إطلاق تجارب مدتها ثلاث سنوات في السنوات القليلة المقبلة، بدءًا من النصف الثاني من عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-سننفذ-كل-الخطط-في-قطاع-الفضاء-على-الرغم-من-الصعوبات-والمحاولات-الخارجية--1061106509.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103275/21/1032752106_102:0:1317:911_1920x0_80_0_0_c560fb07cd884222baaa0b7a415614b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وكالة الفضاء الروسية
طاقم فضائي متعدد الجنسيات ينهي تدريبا في موسكو لمحاكاة الطيران على القمر
تابعنا عبر
اختتمت اليوم الأحد، في العاصمة الروسية موسكو، تجربة لمحاكاة الطيران على القمر.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لمراسل سبوتنيك، فقد تم الانتهاء اليوم من تجربة عزل طاقم لمدة
ثمانية أشهر لمحاكاة رحلة إلى القمر في معهد المشاكل الطبية الحيوية (IMBP) التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وحسب المراسل فقد قضى خمسة من أفراد الطاقم، ثلاثة رجال وامرأتان، 240 يومًا في ظروف تحاكي عملية بعثة فضائية فعلية على محطة مدارية قريبة من القمر وسطح القمر، ثم غادروا اليوم الـ3 من يوليو/ تموز، المجمع التجريبي الأرضي، والذي كان بمثابة محاكاة لمركبة فضائية، لأول مرة خلال ثمانية أشهر من المهمة.
وقال المراسل: فور الخروج من المجمع أبلغ قائد الطاقم أوليغ بلينوف مدير IMBP أوليغ أورلوف أن البرنامج قد اكتمل.
بدأ مشروع SIRIUS-21 (البحث العلمي الدولي في محطة أرضية فريدة) الذي يدرس آثار العزلة ومحاكاة مهمات القمر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وضم الفريق طاقما متعدد الجنسيات من ستة مشاركين، لكن أحدهم استقال في اليوم الثالث والثلاثين بسبب التعرض لإصابة أثناء التدريب.
وخلال ثمانية أشهر من التجربة، قام المشاركون بمحاكاة دخول مدار الأرض، والالتحام مع مجمع الكواكب، والطيران إلى القمر والالتحام بالمحطة المدارية، ثم قام جزء من الطاقم بمحاكاة الهبوط على القمر، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وقاموا بما يسمى المخارج إلى سطح القمر.
وبغض النظر عن التجربة الأخيرة، فقد تم تنفيذ مشاريع SIRIUS أخرى في نوفمبر 2017 وفي 2018-2019، ومن المقرر إطلاق تجارب مدتها ثلاث سنوات في السنوات القليلة المقبلة، بدءًا من النصف الثاني من عام 2023.