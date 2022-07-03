https://arabic.sputniknews.com/20220703/طاقم-فضائي-متعدد-الجنسيات-ينهي-تدريبا-في-موسكو-لمحاكاة-الطيران-على-القمر-1064573008.html

طاقم فضائي متعدد الجنسيات ينهي تدريبا في موسكو لمحاكاة الطيران على القمر

طاقم فضائي متعدد الجنسيات ينهي تدريبا في موسكو لمحاكاة الطيران على القمر

اختتمت اليوم الأحد، في العاصمة الروسية موسكو، تجربة لمحاكاة الطيران على القمر. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T11:47+0000

2022-07-03T11:47+0000

2022-07-03T11:47+0000

روسيا

وكالة الفضاء الروسية

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لمراسل سبوتنيك، فقد تم الانتهاء اليوم من تجربة عزل طاقم لمدة ثمانية أشهر لمحاكاة رحلة إلى القمر في معهد المشاكل الطبية الحيوية (IMBP) التابع لأكاديمية العلوم الروسية.وحسب المراسل فقد قضى خمسة من أفراد الطاقم، ثلاثة رجال وامرأتان، 240 يومًا في ظروف تحاكي عملية بعثة فضائية فعلية على محطة مدارية قريبة من القمر وسطح القمر، ثم غادروا اليوم الـ3 من يوليو/ تموز، المجمع التجريبي الأرضي، والذي كان بمثابة محاكاة لمركبة فضائية، لأول مرة خلال ثمانية أشهر من المهمة.بدأ مشروع SIRIUS-21 (البحث العلمي الدولي في محطة أرضية فريدة) الذي يدرس آثار العزلة ومحاكاة مهمات القمر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وضم الفريق طاقما متعدد الجنسيات من ستة مشاركين، لكن أحدهم استقال في اليوم الثالث والثلاثين بسبب التعرض لإصابة أثناء التدريب.وبغض النظر عن التجربة الأخيرة، فقد تم تنفيذ مشاريع SIRIUS أخرى في نوفمبر 2017 وفي 2018-2019، ومن المقرر إطلاق تجارب مدتها ثلاث سنوات في السنوات القليلة المقبلة، بدءًا من النصف الثاني من عام 2023.

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