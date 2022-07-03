عربي
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
https://arabic.sputniknews.com/20220703/يائير-لابيد-علينا-التحرك-ضد-إيران-وحزب-الله-وحماس-في-جميع-المجالات-1064567558.html
يائير لابيد: علينا التحرك ضد إيران وحزب الله وحماس في جميع المجالات
يائير لابيد: علينا التحرك ضد إيران وحزب الله وحماس في جميع المجالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن على بلاده التحرك ضد إيران وحزب الله اللبناني وحماس في جميع المجالات، دون انتظار. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:38+0000
2022-07-03T09:38+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار حزب الله
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d138f9f511ea8279c7bf4e541ccc5e7c.jpg
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، شدد من خلالها على ضرورة الدفاع عن إسرائيل ضد تهديدات إيران وحزب الله وحماس، دون هوادة، موضحا أن هذا ما ستفعله بلاده.وأكد لابيد في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي اعترض أمس 3 طائرات مسيرة لحزب الله حاولت تدمير البنية التحتية الإسرائيلية في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وحزب الله يواصل طريق الإرهاب ويقوِّض قدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية".وهدد يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بلاده ستواصل حماية نفسها ومواطنيها وأصولها.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء أمس السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".ونشرت القناة العبرية الـ 12 لقطات فيديو للحظات إطلاق المقاتلات الإسرائيلية نيران المدفعية أو الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، التي رأت أنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، كانت في طريقها إلى منصة الغاز "كاريش".ومن جانبه، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله" اللبناني، بأنه "يقوض" قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع بلاده، وذلك في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لمسيرات تابعة للحزب تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو حقل "كاريش" للغاز الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.ونشر بيني غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن "دولة إسرائيل مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد"، مضيفا: "يقوّض تنظيم حزب الله الإرهابي قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، وهو أمر أساسي للاقتصاد اللبناني ومواطنيه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8654fe8bda0db93da819166941c617dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار حزب الله, أخبار العالم العربي

يائير لابيد: علينا التحرك ضد إيران وحزب الله وحماس في جميع المجالات

09:38 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن على بلاده التحرك ضد إيران وحزب الله اللبناني وحماس في جميع المجالات، دون انتظار.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، شدد من خلالها على ضرورة الدفاع عن إسرائيل ضد تهديدات إيران وحزب الله وحماس، دون هوادة، موضحا أن هذا ما ستفعله بلاده.
وأكد لابيد في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي اعترض أمس 3 طائرات مسيرة لحزب الله حاولت تدمير البنية التحتية الإسرائيلية في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وحزب الله يواصل طريق الإرهاب ويقوِّض قدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية".
وهدد يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بلاده ستواصل حماية نفسها ومواطنيها وأصولها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء أمس السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".
ونشرت القناة العبرية الـ 12 لقطات فيديو للحظات إطلاق المقاتلات الإسرائيلية نيران المدفعية أو الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، التي رأت أنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، كانت في طريقها إلى منصة الغاز "كاريش".
ومن جانبه، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله" اللبناني، بأنه "يقوض" قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع بلاده، وذلك في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لمسيرات تابعة للحزب تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو حقل "كاريش" للغاز الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
ونشر بيني غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن "دولة إسرائيل مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد"، مضيفا: "يقوّض تنظيم حزب الله الإرهابي قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، وهو أمر أساسي للاقتصاد اللبناني ومواطنيه".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала