يائير لابيد: علينا التحرك ضد إيران وحزب الله وحماس في جميع المجالات
© AFP 2022 / JACK GUEZزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
© AFP 2022 / JACK GUEZ
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن على بلاده التحرك ضد إيران وحزب الله اللبناني وحماس في جميع المجالات، دون انتظار.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، شدد من خلالها على ضرورة الدفاع عن إسرائيل ضد تهديدات إيران وحزب الله وحماس، دون هوادة، موضحا أن هذا ما ستفعله بلاده.
צה״ל יירט אתמול, שלושה כלי טייס בלתי מאויישים עויינים שניסו לפגוע בתשתיות ישראליות במים הכלכליים של ישראל.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 3, 2022
חיזבאללה ממשיך בדרך הטרור ופוגע ביכולת של לבנון להגיע להסכם על הגבול הימי. ישראל תמשיך להגן על עצמה, על אזרחיה ונכסיה.
وأكد لابيد في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي اعترض أمس 3 طائرات مسيرة لحزب الله حاولت تدمير البنية التحتية الإسرائيلية في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وحزب الله يواصل طريق الإرهاب ويقوِّض قدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية".
وهدد يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بلاده ستواصل حماية نفسها ومواطنيها وأصولها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء أمس السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.
סוכל פיגוע באסדת הגז כריש: צה"ל יירט שלושה מל"טים של חיזבאללהhttps://t.co/NpGqpemPXt@ItayBlumental (צילום: רויטרס) pic.twitter.com/7Ib9ORpu9Z— כאן חדשות (@kann_news) July 2, 2022
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".
ونشرت القناة العبرية الـ 12 لقطات فيديو للحظات إطلاق المقاتلات الإسرائيلية نيران المدفعية أو الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، التي رأت أنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، كانت في طريقها إلى منصة الغاز "كاريش".
מדינת ישראל ערוכה להגן על תשתיותיה מול כל איום. ארגון הטרור חיזבאללה מחבל ביכולת של מדינת לבנון להגיע להסכם על הגבול הימי שהוא חיוני לכלכלת לבנון ולאזרחיה. זאת על אף כוונותיה של ישראל להתקדם במשא ומתן לפתרון הסוגיה.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 2, 2022
ومن جانبه، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله" اللبناني، بأنه "يقوض" قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع بلاده، وذلك في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لمسيرات تابعة للحزب تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو حقل "كاريش" للغاز الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
ونشر بيني غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن "دولة إسرائيل مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد"، مضيفا: "يقوّض تنظيم حزب الله الإرهابي قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، وهو أمر أساسي للاقتصاد اللبناني ومواطنيه".