https://arabic.sputniknews.com/20220703/يائير-لابيد-علينا-التحرك-ضد-إيران-وحزب-الله-وحماس-في-جميع-المجالات-1064567558.html

يائير لابيد: علينا التحرك ضد إيران وحزب الله وحماس في جميع المجالات

يائير لابيد: علينا التحرك ضد إيران وحزب الله وحماس في جميع المجالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن على بلاده التحرك ضد إيران وحزب الله اللبناني وحماس في جميع المجالات، دون انتظار. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T09:38+0000

2022-07-03T09:38+0000

2022-07-03T09:38+0000

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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، شدد من خلالها على ضرورة الدفاع عن إسرائيل ضد تهديدات إيران وحزب الله وحماس، دون هوادة، موضحا أن هذا ما ستفعله بلاده.وأكد لابيد في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي اعترض أمس 3 طائرات مسيرة لحزب الله حاولت تدمير البنية التحتية الإسرائيلية في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وحزب الله يواصل طريق الإرهاب ويقوِّض قدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية".وهدد يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بلاده ستواصل حماية نفسها ومواطنيها وأصولها.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء أمس السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".ونشرت القناة العبرية الـ 12 لقطات فيديو للحظات إطلاق المقاتلات الإسرائيلية نيران المدفعية أو الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، التي رأت أنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، كانت في طريقها إلى منصة الغاز "كاريش".ومن جانبه، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله" اللبناني، بأنه "يقوض" قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع بلاده، وذلك في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لمسيرات تابعة للحزب تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو حقل "كاريش" للغاز الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.ونشر بيني غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن "دولة إسرائيل مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد"، مضيفا: "يقوّض تنظيم حزب الله الإرهابي قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، وهو أمر أساسي للاقتصاد اللبناني ومواطنيه".

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أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار حزب الله, أخبار العالم العربي