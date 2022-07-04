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اشتباكات مسلحة بالقذائف الصاروخية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان
https://arabic.sputniknews.com/20220704/اشتباكات-مسلحة-بالقذائف-الصاروخية-في-مخيم-عين-الحلوة-للاجئين-الفلسطينيين-في-صيدا-جنوب-لبنان-1064648445.html
اشتباكات مسلحة بالقذائف الصاروخية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان
اشتباكات مسلحة بالقذائف الصاروخية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان
وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالقذائف الصاروخية، مساء اليوم الاثنين، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T18:54+0000
2022-07-04T19:18+0000
أخبار لبنان
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "اشتباكات عنيفة وقعت بين جند الشام، وعصبة الأنصار الإسلامية في منطقة الطوارىء في ​عين الحلوة​"، مشيرة إلى أن هناك "معلومات عن إصابة مسؤول في جند الشام خلال تبادل لاطلاق النار.وشهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان العام أواخر الماضي، حالة من الاستنفار المسلح، تحسبا لتوترات بين فصائل فلسطينية.ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن "​عصبة الأنصار الاسلامية​"، قامت بعملية استنفار مسلح في شوارع مخيم عين الحلوة. وأوضح أن الاستنفار تمركز في مناطق سيطرة عصبة الأنصار، في مناطق "الصفصاف – الرأس الأحمر".وأشار إلى أن هذا الاستنفار يأتي كـ "إجراء احترازي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنعًا لدخول طابور خامس، على خط توتير الأوضاع على ضوء الخلافات "الفتحاوية – الحمساوية"، الأخيرة نتيجة أحداث مخيم برج الشمالي".ووفقا لتصريحات نقلها الموقع اللبناني عن مصادر أمنية فلسطينية فإن هدف هذا الستنفار هو التاكيد على رسالة مفادها أن "الامن خط أحمر، وممنوع على اي كان المساس به، وخاصة في منطقة شهدت على مر السنوات توترات أمنية كثيرة، نتيجة تداخل نفوذ القوى فيها".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/اشتباك-مسلح-عنيف-شمالي-لبنان-والجيش-يتدخل-1060845144.html
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أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم

اشتباكات مسلحة بالقذائف الصاروخية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان

18:54 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 19:18 GMT 04.07.2022)
© Alsouriaمخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Alsouria
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وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالقذائف الصاروخية، مساء اليوم الاثنين، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "اشتباكات عنيفة وقعت بين جند الشام، وعصبة الأنصار الإسلامية في منطقة الطوارىء في ​عين الحلوة​"، مشيرة إلى أن هناك "معلومات عن إصابة مسؤول في جند الشام خلال تبادل لاطلاق النار.
الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
اشتباك مسلح عنيف شمالي لبنان والجيش يتدخل... فيديو
4 أبريل, 18:32 GMT
وشهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان العام أواخر الماضي، حالة من الاستنفار المسلح، تحسبا لتوترات بين فصائل فلسطينية.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن "​عصبة الأنصار الاسلامية​"، قامت بعملية استنفار مسلح في شوارع مخيم عين الحلوة. وأوضح أن الاستنفار تمركز في مناطق سيطرة عصبة الأنصار، في مناطق "الصفصاف – الرأس الأحمر".
وأشار إلى أن هذا الاستنفار يأتي كـ "إجراء احترازي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنعًا لدخول طابور خامس، على خط توتير الأوضاع على ضوء الخلافات "الفتحاوية – الحمساوية"، الأخيرة نتيجة أحداث مخيم برج الشمالي".
ووفقا لتصريحات نقلها الموقع اللبناني عن مصادر أمنية فلسطينية فإن هدف هذا الستنفار هو التاكيد على رسالة مفادها أن "الامن خط أحمر، وممنوع على اي كان المساس به، وخاصة في منطقة شهدت على مر السنوات توترات أمنية كثيرة، نتيجة تداخل نفوذ القوى فيها".
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