قصر الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة تحت قيادة إليزابيت بورن
© facebook.comقصر الرئاسة "الإليزيه"
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أعلن قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي، اليوم الاثنين، أسماء الحكومة الفرنسية الجديدة تحت قيادة إليزابيث بورن، مع إجراء بعض التعديلات في الحقائب الوزارية، مقارنة بالحكومة السابقة.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب إذاعة فرنسا "فرانس تي في أنفو" فإن قصر الإليزيه أفصح اليوم عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد تقديمها من رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن.
وحافظ وزير الداخلية الفرنسي، جيرال دارمانيان على حقيبته، لكنه حصل أيضا على حقيبة التجمعات المحلية وعبر البحار، كما حافظ وزير الاقتصاد والمالية، برونو لوماير على حقيبته. فيما بقي سبستيان لوكورنو على رأس وزارة الجيوش، وكذلك إريك دوبون مورثي، على رأس وزارة العدل.
وشهدت التشكيلة الجديدة بعض التعديلات، منها تعيين المدير السابق للصليب الأحمر، جان كريستوف كومب، على رأس وزارة التضامن، بديلا عن داميات عباد، وتعيين أوليفيه بيشت كوزير مفوض للتجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، وكذلك تعيين فرانسوا براون على رأس وزارة الصحة.
كما تم تعيين كريستوف بيشون على رأس وزارة الانتقال الأيكولوجي وترابط الأراضي، بديلا عن أميلي مونتشالين.
وحافظ وزير الداخلية الفرنسي، جيرال دارمانيان على حقيبته، لكنه حصل أيضا على حقيبة التجمعات المحلية وعبر البحار، كما حافظ وزير الاقتصاد والمالية، برونو لوماير على حقيبته. فيما بقي سبستيان لوكورنو على رأس وزارة الجيوش، وكذلك إريك دوبون مورثي، على رأس وزارة العدل.
وشهدت التشكيلة الجديدة بعض التعديلات، منها تعيين المدير السابق للصليب الأحمر، جان كريستوف كومب، على رأس وزارة التضامن، بديلا عن داميات عباد، وتعيين أوليفيه بيشت كوزير مفوض للتجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، وكذلك تعيين فرانسوا براون على رأس وزارة الصحة.
كما تم تعيين كريستوف بيشون على رأس وزارة الانتقال الأيكولوجي وترابط الأراضي، بديلا عن أميلي مونتشالين.
23 يونيو, 14:00 GMT
وكان تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد خسرغالبيته في البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.
وفي خطاب مقتضب وجهه إلى الفرنسيين، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود "تصدعات" كشفتها الانتخابات التشريعية، ودعا الطبقة السياسية إلى "تعلم الحكم والتشريع بشكل مختلف للتوصل إلى حلول وسط".