https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزارة-النفط-العراقية-تعلن-توقف-شركات-أجنبية-عن-القيام-بمشروعات-جديدة-بإقليم-كردستان-1064649825.html

وزارة النفط العراقية تعلن توقف شركات أجنبية عن القيام بمشروعات جديدة بإقليم كردستان

وزارة النفط العراقية تعلن توقف شركات أجنبية عن القيام بمشروعات جديدة بإقليم كردستان

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أن بعض شركات النفط الأجنبية، أعلنت أنها لن تقدم أي مشروعات جديدة للقيام بها في إقليم كردستان. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T19:46+0000

2022-07-04T19:46+0000

2022-07-04T19:46+0000

العالم العربي

العراق

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بغداد - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة النفط اليوم: "تؤكد وزارة النفط بأن شركات شلمبرجر، بيكرهيوز وهاليبرتون (الأمريكية) وبحسب مخاطباتها الرسمية للوزارة أكدت عدم الإقدام على مشاريع جديدة في إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية".وأشار بيان الوزارة إلى أن، "تلك الشركات الآن في طور تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة، مؤكدة بموجب هذا التعهد بأنها لا تمتلك كياناً تجارياً أو شركات أخرى تعمل في الإقليم سواء بالعلامة التجارية لها أو لغيرها أو بالإنابة عنها، وبما لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية، أو يتقاطع مع توجيهات الوزارة".وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت، في فبراير/شباط الماضي، قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وتشهد العلاقة بين أربيل والحكومة العراقية في بغداد خلافات مستمرة منذ عام 2003 حول ملفات عدة، أبرزها تصدير النفط من كردستان وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد، إضافة إلى ما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بينهما.

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