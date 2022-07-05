https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزارة-الحج-السعودية-تكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-هامة-حول-تصعيد-الحجاج-لعرفات-والإجراءات-الاحترازية--1064672867.html

وزارة الحج السعودية تكشف لـ"سبوتنيك": تفاصيل هامة حول تصعيد الحجاج لعرفات والإجراءات الاحترازية

وزارة الحج السعودية تكشف لـ"سبوتنيك": تفاصيل هامة حول تصعيد الحجاج لعرفات والإجراءات الاحترازية

قالت وزارة الحج السعودية، إن المملكة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال مليون حاج هذا العام من داخل وخارج المملكة هذا العام، بعدما كان 60 ألف حاج العام... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T11:52+0000

2022-07-05T11:52+0000

2022-07-05T11:52+0000

وزارة الحج والعمرة السعودية

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وشملت الاستعدادات الجوانب التقنية، والخطط التشغيلية، وخطط لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وجميع الخدمات تقدم بجودة عالية، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم.وأضافت الوزارة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن حكومة المملكة حرصت على توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والبشرية لتيسير أداء الحجاج لمناسكهم، وكذلك توفير دليل التوعية الصحية للحجاج بلغات مختلفة، الذي يتضمن النصائح الوقائية، والوصايا الصحية، والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كما يتم توفير جميع الخدمات الصحية بالمشاعر المقدسة، مما يجعل رحلة الحج ميسرة لضيف الرحمن.وأجابت الوزارة على سؤال "سبوتنيك"، حول الإجراءات الاحترازية، أنه مع تحسن المؤشرات الصحية الخاصة بجائحة كورونا ورفع بعض القيود الخاصة بالإجراءات الاحترازية، فلن يكون هناك أي حجر مؤسسي للحجاج.وحسب الوزارة يُشترط فقط على الحجاج القادمين من خارج المملكة تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، واستكمال التحصين بجرعات لقاحات كورونا المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة، والالتزام بألا يزيد عمر المتقدم لأداء المناسك عن 65 عاماً.وفيما يتعلق بآلية التنسيق بين الجهات المعنية بشأن موسم الحج داخل السعودية، أوضحت أن العمل والتنسيق يتم بشكل دائم بين الجهات ذات العلاقة بموسم الحج، إذ يجري ذلك على مستوى عالٍ لتهيئة كافة الخدمات للحجاج حتى يؤدوا نسكهم بسلام.وأنجزت وزارة الحج خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام منذ وقت مبكرٍ من انطلاق الموسم، والتي تركز على تجويد الخدمات المقدمة للحجاج خلال أداء شعائرهم، وتقديم كل ما من شأنه أن ينال استحسانهم ويلبي تطلعاتهم منذ وصولهم المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.وبشأن الاستعدادات ليوم عرفة أوضحت الوزارة لـ"سبوتنيك"، أنها حرص على وضع خطة متكاملة لتصعيد الحجاج إلى عرفات مع مراعاة دقة التنفيذ والإنجاز في المواعيد التي وضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى، ووفق الإجراءات الصحية والوقائية في الخطة الاستراتيجية المعتمدة لموسم الحج الحالي.وتشهد المخيمات الخاصة بالحجاج في مشعر عرفات تحولات واضحة وكبيرة من حيث التجهيزات والترتيبات المتخذة لموسم حج هذا العام 1443.ولفتت إلى أن سكن الحجاج في عرفات لحجاج الداخل والخارج هذا العام وفق الدليل الكمي والنوعي الصادر من وزارة الحج والعمرة، وأن لكل فئة خدمات ومميزات (حسب الباقة التي اختارها الحاج برغبته).وحول دور الوزارة ومبادرة طريق مكة هذا العام تابعت الوزارة:" مبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات برنامج خدمة الحجاج، أحد برامج رؤية السعودية 2030؛ وذلك في خمس دول وهي (باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، والمغرب، وبنجلاديش).ويتمثل دور وزارة الحج في المبادرة بمراسلة الشركات المعنية، للقيام بعملية ترميز وفرز الأمتعة، وهو ما يوفر على الحجاج عملية فرز الأمتعة بالمملكة، حيث أن هذه الخطوات تقلل ساعات الانتظار، خاصة أن الأمتعة تصل إلى مقر إقامة الحجاج مباشرة.

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وزارة الحج والعمرة السعودية