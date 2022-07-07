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البحرية القطرية تتسلم 4 سفن حربية من تركيا... فيديو وصور
البحرية القطرية تتسلم 4 سفن حربية من تركيا... فيديو وصور
تسلمت البحرية القطرية 4 سفن حربية من تركيا ضمن مشروع يعرف بـ "مشروع الأبرار"، تطوره شركة "الأناضول" التركية المتخصصة في صناعة السفن. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:00+0000
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واحتفلت البحرية الأميرية القطرية بتسلم السفن الأربع، في مقر شركة "الأناضول" التركية لصناعة السفن في مدينة توزلا التركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.وشمل "مشروع الأبرار" السفن الحربية التي تحمل أسماء "فويرط وبروق وإسحاط والعالية"، حسبما ذكرت الوكالة.ولفتت الوكالة إلى أن مراسم التسليم جرت بحضور ضباط من البحرية القطرية ومسؤولي الشركة التركية المصنعة للسفن.وأوضحت الوكالة أنه تم رفع علم قطر على السفن الأربع عقب استلامها من الشركة التركية.ونشرت وزارة الدفاع القطرية صورا ومقطع فيديو للسفن التي تسلمتها قطر، على صفحتها الرسمية في "تويتر".
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رصد عسكري, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم

البحرية القطرية تتسلم 4 سفن حربية من تركيا... فيديو وصور

09:00 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 07.07.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالبحرية القطرية خلال تدريبات عسكرية
البحرية القطرية خلال تدريبات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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تسلمت البحرية القطرية 4 سفن حربية من تركيا ضمن مشروع يعرف بـ "مشروع الأبرار"، تطوره شركة "الأناضول" التركية المتخصصة في صناعة السفن.
واحتفلت البحرية الأميرية القطرية بتسلم السفن الأربع، في مقر شركة "الأناضول" التركية لصناعة السفن في مدينة توزلا التركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.
وشمل "مشروع الأبرار" السفن الحربية التي تحمل أسماء "فويرط وبروق وإسحاط والعالية"، حسبما ذكرت الوكالة.
ولفتت الوكالة إلى أن مراسم التسليم جرت بحضور ضباط من البحرية القطرية ومسؤولي الشركة التركية المصنعة للسفن.
وأوضحت الوكالة أنه تم رفع علم قطر على السفن الأربع عقب استلامها من الشركة التركية.
ونشرت وزارة الدفاع القطرية صورا ومقطع فيديو للسفن التي تسلمتها قطر، على صفحتها الرسمية في "تويتر".
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