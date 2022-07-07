https://arabic.sputniknews.com/20220707/البحرية-القطرية-تتسلم-4-سفن-حربية-من-تركيا-فيديو-وصور-1064800720.html
البحرية القطرية تتسلم 4 سفن حربية من تركيا... فيديو وصور
البحرية القطرية تتسلم 4 سفن حربية من تركيا... فيديو وصور
تسلمت البحرية القطرية 4 سفن حربية من تركيا ضمن مشروع يعرف بـ "مشروع الأبرار"، تطوره شركة "الأناضول" التركية المتخصصة في صناعة السفن. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:00+0000
2022-07-07T09:00+0000
2022-07-07T09:01+0000
رصد عسكري
أخبار قطر اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064800522_0:230:3093:1969_1920x0_80_0_0_123879d9e0668c9271e053d6552d97b6.jpg
واحتفلت البحرية الأميرية القطرية بتسلم السفن الأربع، في مقر شركة "الأناضول" التركية لصناعة السفن في مدينة توزلا التركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.وشمل "مشروع الأبرار" السفن الحربية التي تحمل أسماء "فويرط وبروق وإسحاط والعالية"، حسبما ذكرت الوكالة.ولفتت الوكالة إلى أن مراسم التسليم جرت بحضور ضباط من البحرية القطرية ومسؤولي الشركة التركية المصنعة للسفن.وأوضحت الوكالة أنه تم رفع علم قطر على السفن الأربع عقب استلامها من الشركة التركية.ونشرت وزارة الدفاع القطرية صورا ومقطع فيديو للسفن التي تسلمتها قطر، على صفحتها الرسمية في "تويتر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064800522_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5f129bb1e21e2fd5887d11553134c8ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
البحرية القطرية تتسلم 4 سفن حربية من تركيا... فيديو وصور
09:00 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
تسلمت البحرية القطرية 4 سفن حربية من تركيا ضمن مشروع يعرف بـ "مشروع الأبرار"، تطوره شركة "الأناضول" التركية المتخصصة في صناعة السفن.
واحتفلت البحرية الأميرية القطرية بتسلم السفن الأربع، في مقر شركة "الأناضول" التركية لصناعة السفن في مدينة توزلا التركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.
وشمل "مشروع الأبرار" السفن الحربية
التي تحمل أسماء "فويرط وبروق وإسحاط والعالية"، حسبما ذكرت الوكالة.
ولفتت الوكالة إلى أن مراسم التسليم جرت بحضور ضباط من البحرية القطرية ومسؤولي الشركة التركية المصنعة للسفن.
وأوضحت الوكالة أنه تم رفع علم قطر على السفن
الأربع عقب استلامها من الشركة التركية.
ونشرت وزارة الدفاع القطرية
صورا ومقطع فيديو للسفن التي تسلمتها قطر، على صفحتها الرسمية في "تويتر".