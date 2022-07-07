https://arabic.sputniknews.com/20220707/التونسية-أنس-جابر-أول-عربية-تتأهل-لنهائي-ويمبلدون-للتنس-في-إنجاز-تاريخي-1064828483.html

التونسية أنس جابر أول عربية تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس في إنجاز تاريخي

التونسية أنس جابر أول عربية تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس في إنجاز تاريخي

حققت لاعبة التنس التونسية، أُنس جابر، إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى نهائي بطولة ويمبلدون (ثاني الدورات الأربع الكبرى، غراند سلام) حيث تعد أول عربية وثاني لاعبة... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T15:42+0000

2022-07-07T15:42+0000

2022-07-07T15:42+0000

رياضة

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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن موقع "موزاييك" التونسي، اليوم الخميس، "تأهل أُنس جابر (الثانية عالميا) إلى الدور النهائي للبطولة وذلك للمرة الأولى في تاريخها إثر تغلبها على منافستها الألمانية، تاتيانا ماريا، بمجموعتين لواحدة (6-2 / 3-6 / 6-1) خلال مباراة الدور نصف النهائي التي جرت اليوم".وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه من المقرر أن "تواجه أنس في النهائي المقرر يوم السبت المقبل الفائز في نصف النهائي الثاني بين الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 عالميا، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة 23 عالميا".وتأمل اللاعبة التونسية صاحبة الـ 27 عاما، في حصد لقب البطولة لتصبح أول أفريقية وعربية تفوز بلقب منافسات الفردي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.يُشار إلى أن جابر فازت في عام 2022 بلقبي بطولتي مدريد وبرلين للتنس.وكانت اللاعبة قد صرحت مؤخراً، في حديث لـ"بي بي سي سبورت" قبل لقاء نصف النهائي أمام الألمانية تاتيانا ماريا: "اللعب مقابل صديقتي المقربة في نصف نهائي ويمبلدون يجعلني أكثر سعادة وقد عرفتها لزمن طويل جداً، وكثيرا ما ننظم حفلات شواء مشتركة".

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رياضة