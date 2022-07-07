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https://arabic.sputniknews.com/20220707/التونسية-أنس-جابر-أول-عربية-تتأهل-لنهائي-ويمبلدون-للتنس-في-إنجاز-تاريخي-1064828483.html
التونسية أنس جابر أول عربية تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس في إنجاز تاريخي
التونسية أنس جابر أول عربية تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس في إنجاز تاريخي
حققت لاعبة التنس التونسية، أُنس جابر، إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى نهائي بطولة ويمبلدون (ثاني الدورات الأربع الكبرى، غراند سلام) حيث تعد أول عربية وثاني لاعبة... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T15:42+0000
2022-07-07T15:42+0000
رياضة
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن موقع "موزاييك" التونسي، اليوم الخميس، "تأهل أُنس جابر (الثانية عالميا) إلى الدور النهائي للبطولة وذلك للمرة الأولى في تاريخها إثر تغلبها على منافستها الألمانية، تاتيانا ماريا، بمجموعتين لواحدة (6-2 / 3-6 / 6-1) خلال مباراة الدور نصف النهائي التي جرت اليوم".وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه من المقرر أن "تواجه أنس في النهائي المقرر يوم السبت المقبل الفائز في نصف النهائي الثاني بين الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 عالميا، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة 23 عالميا".وتأمل اللاعبة التونسية صاحبة الـ 27 عاما، في حصد لقب البطولة لتصبح أول أفريقية وعربية تفوز بلقب منافسات الفردي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.يُشار إلى أن جابر فازت في عام 2022 بلقبي بطولتي مدريد وبرلين للتنس.وكانت اللاعبة قد صرحت مؤخراً، في حديث لـ"بي بي سي سبورت" قبل لقاء نصف النهائي أمام الألمانية تاتيانا ماريا: "اللعب مقابل صديقتي المقربة في نصف نهائي ويمبلدون يجعلني أكثر سعادة وقد عرفتها لزمن طويل جداً، وكثيرا ما ننظم حفلات شواء مشتركة".
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رياضة

التونسية أنس جابر أول عربية تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس في إنجاز تاريخي

15:42 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Martin Sidorjak / الذهاب إلى بنك الصورلاعبتا تنس الروسيتان يلينا فيسنينا ويكاتيرينا ماكاروفا خلال لحظة الفرح في مباراة (الثنائي للنساء) "ويمبلدون-2017" في لندن، إنجلترا
لاعبتا تنس الروسيتان يلينا فيسنينا ويكاتيرينا ماكاروفا خلال لحظة الفرح في مباراة (الثنائي للنساء) ويمبلدون-2017 في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Martin Sidorjak
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حققت لاعبة التنس التونسية، أُنس جابر، إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى نهائي بطولة ويمبلدون (ثاني الدورات الأربع الكبرى، غراند سلام) حيث تعد أول عربية وثاني لاعبة بعد الجنوب أفريقية أماندا كوتزر، في عام 1997.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن موقع "موزاييك" التونسي، اليوم الخميس، "تأهل أُنس جابر (الثانية عالميا) إلى الدور النهائي للبطولة وذلك للمرة الأولى في تاريخها إثر تغلبها على منافستها الألمانية، تاتيانا ماريا، بمجموعتين لواحدة (6-2 / 3-6 / 6-1) خلال مباراة الدور نصف النهائي التي جرت اليوم".
يحمل الإسباني رافائيل نادال كأس الفرسان، محتفلا بفوزه على النرويجي كاسبر رود خلال المباراة النهائية في اليوم الخامس عشر من بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس في ملعب فيليب شاترييه في باريس في 5 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
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وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه من المقرر أن "تواجه أنس في النهائي المقرر يوم السبت المقبل الفائز في نصف النهائي الثاني بين الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 عالميا، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة 23 عالميا".
وتأمل اللاعبة التونسية صاحبة الـ 27 عاما، في حصد لقب البطولة لتصبح أول أفريقية وعربية تفوز بلقب منافسات الفردي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.
يُشار إلى أن جابر فازت في عام 2022 بلقبي بطولتي مدريد وبرلين للتنس.
وكانت اللاعبة قد صرحت مؤخراً، في حديث لـ"بي بي سي سبورت" قبل لقاء نصف النهائي أمام الألمانية تاتيانا ماريا: "اللعب مقابل صديقتي المقربة في نصف نهائي ويمبلدون يجعلني أكثر سعادة وقد عرفتها لزمن طويل جداً، وكثيرا ما ننظم حفلات شواء مشتركة".
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