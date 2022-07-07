https://arabic.sputniknews.com/20220707/نادال-يقول-إنه-غير-متأكد-من-جاهزيته-لمواجهة-كيريوس-في-نصف-نهائي-ويمبلدون-للتنس-1064812566.html

نادال يقول إنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة كيريوس في نصف نهائي ويمبلدون للتنس

نادال يقول إنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة كيريوس في نصف نهائي ويمبلدون للتنس

صرح لاعب التنس الإسباني، رافايل نادال، بأنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة الأسترالي نيك كيريوس، المقرر لها غدا الجمعة، في نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنجيزية،... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T11:27+0000

2022-07-07T11:27+0000

2022-07-07T11:27+0000

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1063371313_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_a2dd3498da7472dcea30354c589fdb9d.jpg

وجاءت تصريحات نادال، بعد إصابة في عضلات البطن كادت أن تجبره على الانسحاب أمام الأمريكي تايلور فريتز في ربع النهائي، بحسب "أ ف ب".وطلب نادال تدخل الطبيب في المجموعة الثانية لعلاج آلام في عضلات البطن، وذلك قبل أن يكمل المباراة المثيرة التي حسمها في صالحه بعد خمس مجموعات 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6 (10-4) خلال ساعات و21 دقيقة.وأكد نادال، المتوج مرتين في ويمبلدون في عامي 2008 و2010، بشأن جاهزيته لمواجه كيريوس في نصف النهائي: "لا أعرف. لا يمكنني إعطاء إجابة دقيقة لأنني إذا أخبرتكم بشيء محدد وحدث شيء آخر غدًا، سأكون كاذبا".وقال: "سأجري فحوصا جديدة الخميس. أكيد أنني لست من نوعية اللاعبين الذين لم يتعرضوا للإصابة سابقا. أنا معتاد على المعاناة من مشاكل جسدية وأنا معتاد على احتواء ألمي واللعب مع هذه المشاكل. أعاني من هذه الآلام منذ بضعة أيام ولكن اليوم كانت أسوأ بكثير، كان لدي الكثير من الألم وأعاقني ذلك كثيرا".وأوضح :"لكنني تمكنت من الفوز بالمباراة ودعونا نرى كيف سيكون غدًا. لا يمكننا القيام بالكثير، جاء الطبيب وأعطاني مضادات الالتهاب ومسكنات الألم. حاول الفيزيائي إرخاء العضلات قليلاً. لكن الأمر صعب. لا يمكن علاج ما أعاني منه بهذه الطريقة. لكن كما قلت، ليس من السهل الانسحاب من البطولة، الانسحاب من ويمبلدون، حتى لو كانت الآلام شديدة. أردت فقط أن أنهي المباراة، بغض النظر عن النتيجة. صحيح أنني أفضل الفوز. لذا كافحت، وأنا فخور بحالتي الذهنية وبالطريقة التي نجحت بها في المنافسة في هذه الظروف".

https://arabic.sputniknews.com/20220608/نادال-يبدأ-رحلة-جديدة-للعلاج-من-متلازمة-مولر--فايس-1063288765.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة