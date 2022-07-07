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https://arabic.sputniknews.com/20220707/نادال-يقول-إنه-غير-متأكد-من-جاهزيته-لمواجهة-كيريوس-في-نصف-نهائي-ويمبلدون-للتنس-1064812566.html
نادال يقول إنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة كيريوس في نصف نهائي ويمبلدون للتنس
نادال يقول إنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة كيريوس في نصف نهائي ويمبلدون للتنس
صرح لاعب التنس الإسباني، رافايل نادال، بأنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة الأسترالي نيك كيريوس، المقرر لها غدا الجمعة، في نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنجيزية،... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T11:27+0000
2022-07-07T11:27+0000
رياضة
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وجاءت تصريحات نادال، بعد إصابة في عضلات البطن كادت أن تجبره على الانسحاب أمام الأمريكي تايلور فريتز في ربع النهائي، بحسب "أ ف ب".وطلب نادال تدخل الطبيب في المجموعة الثانية لعلاج آلام في عضلات البطن، وذلك قبل أن يكمل المباراة المثيرة التي حسمها في صالحه بعد خمس مجموعات 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6 (10-4) خلال ساعات و21 دقيقة.وأكد نادال، المتوج مرتين في ويمبلدون في عامي 2008 و2010، بشأن جاهزيته لمواجه كيريوس في نصف النهائي: "لا أعرف. لا يمكنني إعطاء إجابة دقيقة لأنني إذا أخبرتكم بشيء محدد وحدث شيء آخر غدًا، سأكون كاذبا".وقال: "سأجري فحوصا جديدة الخميس. أكيد أنني لست من نوعية اللاعبين الذين لم يتعرضوا للإصابة سابقا. أنا معتاد على المعاناة من مشاكل جسدية وأنا معتاد على احتواء ألمي واللعب مع هذه المشاكل. أعاني من هذه الآلام منذ بضعة أيام ولكن اليوم كانت أسوأ بكثير، كان لدي الكثير من الألم وأعاقني ذلك كثيرا".وأوضح :"لكنني تمكنت من الفوز بالمباراة ودعونا نرى كيف سيكون غدًا. لا يمكننا القيام بالكثير، جاء الطبيب وأعطاني مضادات الالتهاب ومسكنات الألم. حاول الفيزيائي إرخاء العضلات قليلاً. لكن الأمر صعب. لا يمكن علاج ما أعاني منه بهذه الطريقة. لكن كما قلت، ليس من السهل الانسحاب من البطولة، الانسحاب من ويمبلدون، حتى لو كانت الآلام شديدة. أردت فقط أن أنهي المباراة، بغض النظر عن النتيجة. صحيح أنني أفضل الفوز. لذا كافحت، وأنا فخور بحالتي الذهنية وبالطريقة التي نجحت بها في المنافسة في هذه الظروف".
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رياضة

نادال يقول إنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة كيريوس في نصف نهائي ويمبلدون للتنس

11:27 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulatيحمل الإسباني رافائيل نادال كأس الفرسان، محتفلا بفوزه على النرويجي كاسبر رود خلال المباراة النهائية في اليوم الخامس عشر من بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس في ملعب فيليب شاترييه في باريس في 5 يونيو 2022.
يحمل الإسباني رافائيل نادال كأس الفرسان، محتفلا بفوزه على النرويجي كاسبر رود خلال المباراة النهائية في اليوم الخامس عشر من بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس في ملعب فيليب شاترييه في باريس في 5 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat
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صرح لاعب التنس الإسباني، رافايل نادال، بأنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة الأسترالي نيك كيريوس، المقرر لها غدا الجمعة، في نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنجيزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.
وجاءت تصريحات نادال، بعد إصابة في عضلات البطن كادت أن تجبره على الانسحاب أمام الأمريكي تايلور فريتز في ربع النهائي، بحسب "أ ف ب".
لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال في مباراة نهائي بطولة فرنسا رولاند غاروس - 2018 ضد نظيره النمساوي في باريس، 10 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
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وطلب نادال تدخل الطبيب في المجموعة الثانية لعلاج آلام في عضلات البطن، وذلك قبل أن يكمل المباراة المثيرة التي حسمها في صالحه بعد خمس مجموعات 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6 (10-4) خلال ساعات و21 دقيقة.
وأكد نادال، المتوج مرتين في ويمبلدون في عامي 2008 و2010، بشأن جاهزيته لمواجه كيريوس في نصف النهائي: "لا أعرف. لا يمكنني إعطاء إجابة دقيقة لأنني إذا أخبرتكم بشيء محدد وحدث شيء آخر غدًا، سأكون كاذبا".
وقال: "سأجري فحوصا جديدة الخميس. أكيد أنني لست من نوعية اللاعبين الذين لم يتعرضوا للإصابة سابقا. أنا معتاد على المعاناة من مشاكل جسدية وأنا معتاد على احتواء ألمي واللعب مع هذه المشاكل. أعاني من هذه الآلام منذ بضعة أيام ولكن اليوم كانت أسوأ بكثير، كان لدي الكثير من الألم وأعاقني ذلك كثيرا".
وأوضح :"لكنني تمكنت من الفوز بالمباراة ودعونا نرى كيف سيكون غدًا. لا يمكننا القيام بالكثير، جاء الطبيب وأعطاني مضادات الالتهاب ومسكنات الألم. حاول الفيزيائي إرخاء العضلات قليلاً. لكن الأمر صعب. لا يمكن علاج ما أعاني منه بهذه الطريقة. لكن كما قلت، ليس من السهل الانسحاب من البطولة، الانسحاب من ويمبلدون، حتى لو كانت الآلام شديدة. أردت فقط أن أنهي المباراة، بغض النظر عن النتيجة. صحيح أنني أفضل الفوز. لذا كافحت، وأنا فخور بحالتي الذهنية وبالطريقة التي نجحت بها في المنافسة في هذه الظروف".
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