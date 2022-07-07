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https://arabic.sputniknews.com/20220707/الجيش-التركي-يعلن-مقتل-أحد-أفراده-في-هجوم-لـ-بي-كي-كي-شمالي-العراق-1064815937.html
الجيش التركي يعلن مقتل أحد أفراده في هجوم لـ "بي كي كي" شمالي العراق
الجيش التركي يعلن مقتل أحد أفراده في هجوم لـ "بي كي كي" شمالي العراق
كشف الجيش التركي، اليوم الخميس، عن مقتل أحد أفراده في هجوم وصفه بـ"الإرهابي"، لمنظمة "بي كي كي"، شمالي العراق. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:35+0000
2022-07-07T12:40+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم بي كي كي
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ووفقا لبيان نشرته جريدة صباح التركية، قالت وزارة الدفاع إن "الرقيب مصطفى قوجة، قد استشهد بعدما باءت كافة محاولات إنقاذه بالفشل".وأوضح أن "3 عسكريين أُصيبوا جراء إطلاق الإرهابيين النار على قاعدة في منطقة عملية "المخلب ـ القفل".ولفت البيان إلى أن "المصابين قد تم إسعافهم، عقب نقلهم إلى المستشفى والبدء بعلاجهم على الفور"، وأعربت الوزارة "عن أملها بالرحمة للشهيد، والشفاء العاجل للمصابين".وكانت تركيا قد أطلقت في 18 أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/-الاستخبارات-التركية-تعلن-تحييد-قيادية-بحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1064620178.html
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أخبار تركيا اليوم, تنظيم بي كي كي

الجيش التركي يعلن مقتل أحد أفراده في هجوم لـ "بي كي كي" شمالي العراق

12:35 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 12:40 GMT 07.07.2022)
© Sputnik . Bassel Shurtouhالجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouh
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كشف الجيش التركي، اليوم الخميس، عن مقتل أحد أفراده في هجوم وصفه بـ"الإرهابي"، لمنظمة "بي كي كي"، شمالي العراق.
ووفقا لبيان نشرته جريدة صباح التركية، قالت وزارة الدفاع إن "الرقيب مصطفى قوجة، قد استشهد بعدما باءت كافة محاولات إنقاذه بالفشل".
حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادية بحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
4 يوليو, 10:28 GMT
وأوضح أن "3 عسكريين أُصيبوا جراء إطلاق الإرهابيين النار على قاعدة في منطقة عملية "المخلب ـ القفل".
ولفت البيان إلى أن "المصابين قد تم إسعافهم، عقب نقلهم إلى المستشفى والبدء بعلاجهم على الفور"، وأعربت الوزارة "عن أملها بالرحمة للشهيد، والشفاء العاجل للمصابين".

وقدم بيان وزارة الدفاع التركية التعازي لعائلة الرقيب قوجة، وللقوات المسلحة والشعب التركي.

وكانت تركيا قد أطلقت في 18 أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق".
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