قناة فرنسية تعرض مقطعا مسربا من حديث بوتين وماكرون قبل العملية الروسية الخاصة...فيديو
08:51 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 07.07.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
© Sputnik . Alexei Nikolskiy/
بثت قناة "فرانس 2" محادثة هاتفية استمرت تسع دقائق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في فيلم وثائقي، في محاولة لمنع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ونشرت قناة "فرانس يورب" مقطعا مصورا من المحادثة، ويظهر فيها الرئيس الفرنسي وماكرون يتبادلان الحديث عبر الهاتف في حضور أعضاء من إدارة ماكرون خلال الاتصال، وقال بوتين في المقطع: "إنهم جاؤوا إلى السلطة -في أوكرانيا- من خلال الانقلاب والقتل وحرق الناس أحياء".
📺 "Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit" : l'échange musclé entre E. Macron et V. Poutine, quatre jours avant la guerre en Ukraine.— France TV Europe (@FranceTVEurope) June 30, 2022
👉 Ne manquez pas notre documentaire inédit "Un président, l'Europe et la guerre", diffusé ce soir à 21h10 sur @france2tv@infofrance2 pic.twitter.com/1EHowcgYRo
وفي وقت سابق، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه التسريبات، قائلا إن الأخلاق الدبلوماسية لا تسمح بتسريب التسجيلات.
وأضاف أنه من ضمن العمل الدبلوماسي الروسي كان هناك حالة واحدة عندما نشرت وزارة الخارجية الروسية سجلا من المفاوضات مع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا، اللذين عملا مع روسيا في إطار صيغة نورماندي، والتي حاولت فيه موسكو إقناع كييف بالامتثال لاتفاقيات مينسك. وأشار لافروف إلى أن روسيا حذرت الدول عدة مرات من نشر التسجيل، لكن أحد لم يرد.
هذا وهاجم قراء صحيفة "لو فيغارو" ما تم نشره معبرين عن سخطهم لنشر المحادثة، واصفين الرئيس الفرنسي بـ"المتغطرس" الذي لا يوجد في قاموسه كلمة "الأخلاق"،مضيفين أنه بفعلته هذه ستنخفض مصداقية قادة العالم الآخرين فيه إلى الصفر.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق، تجاوز الأخلاق الدبلوماسية بتصريحاته اتجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال في مقابلة تلفزيونية "لو كان بوتين امرأة - وهو أمر من الواضح أنه ليس كذلك - ولكن لو كان كذلك، فأنا لا أعتقد حقًا أنه كان سيبدأ حربًا ذكورية مجنونة من الغزو والعنف كما فعل".
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ووفقا لرئيس الوزراء البريطاني، فإن تصرفات بوتين تجاه أوكرانيا أصبحت "مثال للذكورة السامة".
ليعلق الكرملين من خلال المتحدث الرسمي دميتري بيسكوف، قائلا: "فرويد خلال حياته كان سيحلم بمثل هذا الشيء للبحث".
ولاحقا قامت زارة الخارجية الروسية،باستدعاء سفيرة بريطانيا لديها، ديبورا برونيرت، وتسليمها مذكرة احتجاج شديد اللهجة على التصريحات "الفظة" للقيادة البريطانية ضد روسيا ورئيسها والمسؤولين الرسميين.