https://arabic.sputniknews.com/20220708/البحرية-الروسية-تتسلم-أول-غواصة-حاملة-لطوربيدات-بوسيدون-المسيرة-من-طراز-بيلغورود-1064859348.html
البحرية الروسية تتسلم أول غواصة حاملة لطوربيدات "بوسيدون" المسيرة من طراز "بيلغورود"
البحرية الروسية تتسلم أول غواصة حاملة لطوربيدات "بوسيدون" المسيرة من طراز "بيلغورود"
تسلمت البحرية الروسية أول ناقلة لطوربيدات بوسيدون الاستراتيجية المسيرة، وهي الغواصة النووية "بيلغورود" ذات الأغراض الخاصة. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:55+0000
2022-07-08T11:55+0000
2022-07-08T11:55+0000
روسيا
بوسيدون
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وجاء في موقع شركة "سيفماش" الروسية: "أقيم اليوم 8 يوليو 2022، حفل رسمي للتوقيع على شهادة القبول وتحويل الغواصة إلى البحرية".وبحسب القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، عند إنشاء السفينة تم تطبيق الإنجازات العلمية المتقدمة وأحدث تقنيات البناء.وليست الغواصة التي تحمل اسم مدينة بيلغورود غواصة عادية، فهي مصممة لحمل سلاح متميز هو عبارة عن غواصة صغيرة خالية من طاقم بشري تشبه الصاروخ البحري (الطوربيد). وما أطلق عليه اسم "بوسيدون" وهو صاروخ بحري سريع جدا يمكنه أن يحمل رأسا مدمرا نوويا.وينطلق طوربيد "بوسيدون" نحو هدف يزمع تدميره من تحت الماء ويسير إليه تحت الماء. وصُنعت غواصة "بلغورود" وهي غواصة تعمل بالطاقة النووية، لحمل طوربيدات "بوسيدون" إلى مكان محدد لإطلاقها. وتم إنزالها إلى الماء في مصنع "سيفماش" في مدينة سيفيرودفينسك في أبريل/نيسان 2019.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة عن تطوير "بوسيدون" في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية عام 2018. يمكن تزويد هذا الطوربيد بأسلحة تقليدية ونووية، مما سيسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/-القوات-البحرية-الروسية-تحصل-على-حاملة-بوسيدون-1057197404.html
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روسيا, بوسيدون
البحرية الروسية تتسلم أول غواصة حاملة لطوربيدات "بوسيدون" المسيرة من طراز "بيلغورود"
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تسلمت البحرية الروسية أول ناقلة لطوربيدات بوسيدون الاستراتيجية المسيرة، وهي الغواصة النووية "بيلغورود" ذات الأغراض الخاصة.
وجاء في موقع شركة "سيفماش" الروسية
: "أقيم اليوم 8 يوليو 2022، حفل رسمي للتوقيع على شهادة القبول وتحويل الغواصة إلى البحرية".
وبحسب القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، عند إنشاء السفينة تم تطبيق الإنجازات العلمية المتقدمة وأحدث تقنيات البناء.
وليست الغواصة التي تحمل اسم مدينة بيلغورود غواصة عادية، فهي مصممة لحمل سلاح متميز هو عبارة عن غواصة صغيرة خالية من طاقم بشري تشبه الصاروخ البحري (الطوربيد). وما أطلق عليه اسم "بوسيدون"
وهو صاروخ بحري سريع جدا يمكنه أن يحمل رأسا مدمرا نوويا.
وينطلق طوربيد "بوسيدون" نحو هدف يزمع تدميره من تحت الماء ويسير إليه تحت الماء. وصُنعت غواصة "بلغورود" وهي غواصة تعمل بالطاقة النووية، لحمل طوربيدات "بوسيدون" إلى مكان محدد لإطلاقها. وتم إنزالها إلى الماء في مصنع "سيفماش" في مدينة سيفيرودفينسك في أبريل/نيسان 2019.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة عن تطوير "بوسيدون" في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية عام 2018. يمكن تزويد هذا الطوربيد بأسلحة تقليدية ونووية، مما سيسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.