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الجيش الصيني يعرب عن استعداده للقتال ضد من يريد فصل تايوان
الجيش الصيني يعرب عن استعداده للقتال ضد من يريد فصل تايوان
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم الجمعة، إن جيش التحرير الشعبي الصيني مستعد دائمًا للقتال، وعلى استعداد لوقف محاولات الانفصاليين والقوى... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T12:32+0000
2022-07-08T12:32+0000
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ووصل السناتور الأمريكي الجمهوري ريك سكوت، إلى تايوان، أمس الخميس، والتقى برئيسة تايوان تساي إنغ ون، اليوم الجمعة.وعلق تشيان على الزيارة، قائلا: "هذا انتهاك صارخ لمبدأ صين واحدة وشروط البيانات الصينية الأمريكية الثلاثة. ويسبب هذا الحدث ضررا خطيرا للعلاقات السياسية والعسكرية بين الصين والولايات المتحدة، ويؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع في تايوان".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن التدريبات نظمت ردا على “التواطؤ والاستفزازات” من قبل الولايات المتحدة وتايوان.وأشار تشيان إلى أن "جيش التحرير الشعبي مستعد دائما للحرب، ويمكنه بدء العمليات العسكرية في أي لحظة، وسيتخذ جميع الإجراءات لقمع محاولات القوى الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، بالإضافة إلى أعمال الانفصاليين الهادفة إلى انفصال تايوان. سوف ندافع بحزم عن سيادتنا ووحدة أراضينا".وتجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان.وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في حين أن الحكومة في تايوان تعتبر نفسها سلطة مستقلة عن الحكومة الصينية لكنها لا تلقى اعترافا دوليا رسميا كدولة مستقلة.وتشكل مسألة تايوان نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة، بسبب محاولات الأخيرة لاستفزاز القيادة الصينية في بكين، عن طريق الانخراط مع تايوان في عدة أنشطة وإرسال وفود إلى الجزيرة بمعزل عن الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الصين-تقول-إن-أي-محاولة-لتشويه-مبدأ-دولة-واحدة-ونظامان-بشأن-تايوان-مصيرها-الفشل-1064520731.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان

الجيش الصيني يعرب عن استعداده للقتال ضد من يريد فصل تايوان

12:32 GMT 08.07.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم الجمعة، إن جيش التحرير الشعبي الصيني مستعد دائمًا للقتال، وعلى استعداد لوقف محاولات الانفصاليين والقوى الخارجية لتحقيق ما يسمى باستقلال تايوان.
ووصل السناتور الأمريكي الجمهوري ريك سكوت، إلى تايوان، أمس الخميس، والتقى برئيسة تايوان تساي إنغ ون، اليوم الجمعة.
وعلق تشيان على الزيارة، قائلا: "هذا انتهاك صارخ لمبدأ صين واحدة وشروط البيانات الصينية الأمريكية الثلاثة. ويسبب هذا الحدث ضررا خطيرا للعلاقات السياسية والعسكرية بين الصين والولايات المتحدة، ويؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع في تايوان".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن التدريبات نظمت ردا على “التواطؤ والاستفزازات” من قبل الولايات المتحدة وتايوان.
وأشار تشيان إلى أن "جيش التحرير الشعبي مستعد دائما للحرب، ويمكنه بدء العمليات العسكرية في أي لحظة، وسيتخذ جميع الإجراءات لقمع محاولات القوى الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، بالإضافة إلى أعمال الانفصاليين الهادفة إلى انفصال تايوان. سوف ندافع بحزم عن سيادتنا ووحدة أراضينا".
وتجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في حين أن الحكومة في تايوان تعتبر نفسها سلطة مستقلة عن الحكومة الصينية لكنها لا تلقى اعترافا دوليا رسميا كدولة مستقلة.
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وتشكل مسألة تايوان نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة، بسبب محاولات الأخيرة لاستفزاز القيادة الصينية في بكين، عن طريق الانخراط مع تايوان في عدة أنشطة وإرسال وفود إلى الجزيرة بمعزل عن الصين.
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