https://arabic.sputniknews.com/20220710/الصحافة-الغربية-تشكك-في-استمرارية-دعم-أوكرانيا-لفترة-طويلة-1064928110.html

الصحافة الغربية تشكك في استمرارية دعم أوكرانيا لفترة طويلة

الصحافة الغربية تشكك في استمرارية دعم أوكرانيا لفترة طويلة

بات من الواضح وجود أزمة ثقة في عناوين الصحافة الأوروبية، أحدثتها التحركات الأمريكية الغربية في أوكرانيا. 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T14:08+0000

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الصحافة الغربية تشكك في استمرارية دعم أوكرانيا لفترة طويلة الصحافة الغربية تشكك في استمرارية دعم أوكرانيا لفترة طويلة

فعلى مدار أكثر من أربعة شهور هي عمر العملية العسكرية الروسية، لم تكن الصحافة أو الإعلام في أوروبا داعما بشكل كبير للتحركات التي صاغتها واشنطن والناتو، في ظل ما تأثرت به تلك الدول على المستوى الاقتصادي والسياسي.صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من الحفاظ على الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا لفترة طويلة، الأمر الذي يعكس التشكيك في قدرات ومصداقية الغرب وتطلعاته.ومع وصول ما يقرب من 54 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، إلا أن الغرب لا يمكنه إيصال مساعدات جديدة، عطفا على غليان الشارع ومطالباته الحثيثة بتوفير حالة الاستقرار الاقتصادي.من جهته قال العميد ناجي ملاعب، الباحث الأمني والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة تحاول منذ عام 2014 دعم القوات الأوكرانية وتدريب عناصرها لتحسين قدراتهم وتدريبهم على الأسلحة التي تم تسليمها في بداية الأزمة.ولفت إلى أنه رغم الدعم الأمريكي المتواصل إلا أن الجيش الأوكراني يتراجع بفضل القوات الجوية الروسية، مما يستنزف القدرات الأوكرانية والغربية.وأوضح أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا انعكست على دولهم وشعوبهم وهذا ما جعل وسائل الإعلام الغربية تسلط الضوء على انعكاسات الدعم الغربي لأوكرانيا وأثره على الواقع الاقتصادي والسياسي.وشدد على أن الغرب "أقحم أوكرانيا في الأزمة دون وجه حق، بهدف إنهاك وإزعاج روسيا، وكل ما يرغب فيه الأوروبيون هو إطالة أمد العملية العسكرية في أوكرانيا ومحاولة تشوية صورة روسيا على المستوى الدولي".وأضاف: "موقف الرئاسة الأوكرانية المتغير بأنه مستعد تارة للتفاوض مع روسيا وتارة أخرى تصريحاته بالرغبة في الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي ما يشير إلى تذبذب في القرار وسوء تقدير للموقف والأوضاع، واعتمادهم فقط على توجيهات أوروبا وأمريكا".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج ملفات ساخنة

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