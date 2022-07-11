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https://arabic.sputniknews.com/20220711/انفجار-هائل-داخل-مطعم-في-الصين-فيديو-1064971709.html
انفجار هائل داخل مطعم في الصين... فيديو
انفجار هائل داخل مطعم في الصين... فيديو
شهد أحد المطاعم في محافظة جيلين شمال شرقي الصين انفجارا تسبب في دمار كبير. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
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الصين
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وأشارت صحيفة "الشعب" الصينية إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الاثنين، يشتبه أن سببه هو وصلة الغاز الطبيعي بالمطعم.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد آثار الدمار الذي تسبب فيه الانفجار.ولفتت إلى أن الانفجار الذي وقع بالمطعم تسبب في انقلاب العديد من السيارات وأضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار، لكنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.
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انفجار هائل داخل مطعم في الصين... فيديو

20:43 GMT 11.07.2022
© AP Photo / Ng Han Guanسيارة اسعاف الصين
سيارة اسعاف الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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شهد أحد المطاعم في محافظة جيلين شمال شرقي الصين انفجارا تسبب في دمار كبير.
وأشارت صحيفة "الشعب" الصينية إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الاثنين، يشتبه أن سببه هو وصلة الغاز الطبيعي بالمطعم.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد آثار الدمار الذي تسبب فيه الانفجار.
ولفتت إلى أن الانفجار الذي وقع بالمطعم تسبب في انقلاب العديد من السيارات وأضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار، لكنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.
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