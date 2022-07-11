https://arabic.sputniknews.com/20220711/انفجار-هائل-داخل-مطعم-في-الصين-فيديو-1064971709.html
انفجار هائل داخل مطعم في الصين... فيديو
انفجار هائل داخل مطعم في الصين... فيديو
شهد أحد المطاعم في محافظة جيلين شمال شرقي الصين انفجارا تسبب في دمار كبير. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T20:43+0000
2022-07-11T20:43+0000
2022-07-11T20:43+0000
نادي الفيديو
الصين
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وأشارت صحيفة "الشعب" الصينية إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الاثنين، يشتبه أن سببه هو وصلة الغاز الطبيعي بالمطعم.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد آثار الدمار الذي تسبب فيه الانفجار.ولفتت إلى أن الانفجار الذي وقع بالمطعم تسبب في انقلاب العديد من السيارات وأضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار، لكنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
انفجار هائل داخل مطعم في الصين... فيديو
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شهد أحد المطاعم في محافظة جيلين شمال شرقي الصين انفجارا تسبب في دمار كبير.
وأشارت صحيفة "الشعب" الصينية إلى أن الانفجار
الذي وقع اليوم الاثنين، يشتبه أن سببه هو وصلة الغاز الطبيعي بالمطعم.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد آثار الدمار الذي تسبب فيه الانفجار.
ولفتت إلى أن الانفجار الذي وقع بالمطعم
تسبب في انقلاب العديد من السيارات وأضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار، لكنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.