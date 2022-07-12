https://arabic.sputniknews.com/20220712/باشاغا-أمام-البرلمان-البريطاني-ليبيا-عند-مفترق-طرق-ولا-نزال-نعاني-من-الفوضى-1064998934.html

باشاغا أمام البرلمان البريطاني: ليبيا عند مفترق طرق ولا نزال نعاني من الفوضى

باشاغا أمام البرلمان البريطاني: ليبيا عند مفترق طرق ولا نزال نعاني من الفوضى

وجه رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا المعيّن من البرلمان، الشكر للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، وذلك خلال كلمة له، اليوم الثلاثاء. 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T15:49+0000

2022-07-12T15:49+0000

2022-07-12T15:49+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال باشاغا في كلمته التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم، أشكر السيد رئيس اللجنة لإعطائي هذه الفرصة للتحدث إليكم حول مسائل ذات أهمية لبلدي ومنطقة شمال أفريقيا وأوروبا".وأضاف أن "ليبيا عند مفترق طرق الآن. فبعد أكثر من عقد من الثورة التي أطاحت بالقذافي، وعلى الرغم من كلّ الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإصلاح الأوضاع داخل البلاد، لا نزال نعاني من الفوضى. رئيس وزراء لا يملك سيطرة على الأرض، ومع ذلك تواصل الأمم المتحدة وبعض الجهات الدولية الأخرى الفاعلة دعمه، بما في ذلك الحكومة البريطانية للأسف".وتابع باشاغا: "هو الآن يجلس في طرابلس محميًا من قبل عدد محدود من الميليشيات التي يعتقد أن بعضها على صلة بجماعات إرهابية دولية، مع عودة نشاط الجماعات الإرهابية خاصة في الجنوب الليبي؛ انفلات أمني وعودة سطوة المليشيات وابتزازها لمؤسسات الدولة واستحواذها على سلطة القرار وارتفاع مؤشر انتهاكات حقوق الانسان".وأضاف: "للأسف شهدنا رجوع الانقسام السياسي والمؤسساتي وارتفاع خطاب الكراهية والتحريض على العنف؛ وإفشال حلم 2.8 مليون ليبي كانوا يتطلعون للتغير عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 حسب خارطة الطريق جنيف".وأشار إلى أن "ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية، وما يحدث في أوكرانيا ألقى بظلاله على ليبيا على المستوى السياسي والأمن الغدائي".وأوضح باشاغا أن "الشعب الليبي غير راض عن هذا الوضع المؤسف، وخير دليل على ذلك المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية في جميع المناطق وأكبرها كانت في العاصمة طرابلس، وفي فبراير (شباط) من هذا العام، تم انتخابي لمنصب رئيس وزراء ليبيا من قبل مجلس النواب خلال جلسة تصويت مفتوحة وتم بثها على الهواء في وسائل الاعلام المحلية، وبتزكية من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وقد تمت إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بكل إجراءات التصويت".وأكد باشاغا أن "السيد الدبيبة - الذي تم اختياره بعد تصويت مغلق في جنيف في مارس/ آذار 2021 في عملية شابها الفساد باعتراف من الأمم المتحدة - رفض قبول نتيجة تصويت مجلس النواب بسحب الثقة منه رغم أنه هو ذات البرلمان الذي منح حكومته الشرعية في جلسة رسمية بسرت. عندما دخلت إلى طرابلس في مايو الماضي لممارسة مهامي وبطريقه سلمية، أمر الدبيبه مليشياته بإطلاق النار عليّ وعلى من يؤيدني في أحياء مقتضة بالسكان؛ وتفاديا لإراقة الدماء فقط، قمت بالانسحاب لأنني كنت مصممًا على تجنب فقدان المزيد من الأرواح الليبية".وقال باشاغا في كلمته إن "ليبيا اليوم غير قادرة على القيام بكل هذا إلا بدعم ومساندة من المجتمع الدولي، ونتطلع أن يكون الدور الأبرز للمملكة المتحدة، خاصة وأن كل الدول لم تاخد موقفا رافضا لحكومتي وأحظى بقبول العديد من الدول العربية والأوروبية. حكومتي ستعمل على توفير فرص الاستثمار وإعادة الاعمار وهي مستعدة للتعاون والعمل معكم عليها وعلى ملف اتفاقية أمن الطاقة و تجارة العبور والمساعدة في التقليل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى جنوب أوروبا عبر بلدي. والعمل مع الحلفاء لتكون ليبيا بمثابة الحصن الإقليمي ضد الإرهاب، والأهم من ذلك هو إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في بلدي بطريقه غير قانونية".

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