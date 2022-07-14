https://arabic.sputniknews.com/20220714/فرس-النهر-ينقض-على-ثلاثة-أسود-خلال-عبورها-النهر-فيديو-1065067658.html
فرس النهر ينقض على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر.... فيديو
فرس النهر ينقض على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر.... فيديو
وثق سائحون هجوم فرس النهر على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر في محمية سيليندا الواقعة في جمهورية بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T18:08+0000
2022-07-14T18:08+0000
2022-07-14T18:08+0000
نادي الفيديو
أسود
فرس النهر
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ويظهر مقطع الفيديو المواجهة الشرسة التي عجزت فيها الأسود عن التغلب على هذا الحيوان الضخم في عقر داره، حين حاولت ثلاثة أسود عبور النهر، أمام أعين فرس النهر ليسارع في الاشتباك مع أحد الأسود الذي تمكن من الأفلات منه وبلوغ ضفة النهر بسلام.يذكر أن محمية "سيليندا" الواقعة شمالي بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية ترصد باستمرار مواجهات عنيفة بين الحيوانات الشرسة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أسود, فرس النهر
فرس النهر ينقض على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر.... فيديو
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وثق سائحون هجوم فرس النهر على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر في محمية سيليندا الواقعة في جمهورية بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية.
ويظهر مقطع الفيديو المواجهة الشرسة التي عجزت فيها الأسود عن التغلب على هذا الحيوان الضخم في عقر داره، حين حاولت ثلاثة أسود
عبور النهر، أمام أعين فرس النهر
ليسارع في الاشتباك مع أحد الأسود الذي تمكن من الأفلات منه وبلوغ ضفة النهر بسلام.
يذكر أن محمية "سيليندا" الواقعة شمالي بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية ترصد باستمرار مواجهات عنيفة بين الحيوانات الشرسة.