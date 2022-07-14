عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220714/فرس-النهر-ينقض-على-ثلاثة-أسود-خلال-عبورها-النهر-فيديو-1065067658.html
فرس النهر ينقض على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر.... فيديو
فرس النهر ينقض على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر.... فيديو
وثق سائحون هجوم فرس النهر على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر في محمية سيليندا الواقعة في جمهورية بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T18:08+0000
2022-07-14T18:08+0000
نادي الفيديو
أسود
فرس النهر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1050305765_0:102:2026:1242_1920x0_80_0_0_f3777fd2edecd4d333bdeacffffd5247.jpg
ويظهر مقطع الفيديو المواجهة الشرسة التي عجزت فيها الأسود عن التغلب على هذا الحيوان الضخم في عقر داره، حين حاولت ثلاثة أسود عبور النهر، أمام أعين فرس النهر ليسارع في الاشتباك مع أحد الأسود الذي تمكن من الأفلات منه وبلوغ ضفة النهر بسلام.يذكر أن محمية "سيليندا" الواقعة شمالي بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية ترصد باستمرار مواجهات عنيفة بين الحيوانات الشرسة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1050305765_117:0:1909:1344_1920x0_80_0_0_d15091cff661e9c5318eb651d351f6bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أسود, فرس النهر

فرس النهر ينقض على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر.... فيديو

18:08 GMT 14.07.2022
© Photo / pixabay/ aguileraevelyneرأس فرس النهر يخرج من الماء
رأس فرس النهر يخرج من الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Photo / pixabay/ aguileraevelyne
تابعنا عبرTelegram
وثق سائحون هجوم فرس النهر على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر في محمية سيليندا الواقعة في جمهورية بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية.
ويظهر مقطع الفيديو المواجهة الشرسة التي عجزت فيها الأسود عن التغلب على هذا الحيوان الضخم في عقر داره، حين حاولت ثلاثة أسود عبور النهر، أمام أعين فرس النهر ليسارع في الاشتباك مع أحد الأسود الذي تمكن من الأفلات منه وبلوغ ضفة النهر بسلام.
يذكر أن محمية "سيليندا" الواقعة شمالي بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية ترصد باستمرار مواجهات عنيفة بين الحيوانات الشرسة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала